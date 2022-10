Schon zu seinen Anfängen war Michael Jordan ein internationaler Botschafter des Basketball und trat weltweit stellvertretend für den Sport auf. Einer der denkwürdigsten Auftritte geschah während eines Benefizspiels 1988 auf heimischem Boden. Jordan und sein Team unterhielten das Publikum in Los Angeles mit 48 Minuten purem, unaufhaltsamem Offensivspiel. Beide Teams pflanzten mehr als 200 Punkte auf die Punktetafel – und brachten sie dabei buchstäblich an ihre Grenzen. Jordan hatte schon während der Halbzeitpause mit einer Showeinlage überzeugt und war mit 54 Punkten der Top Scorer. Dieser Air Jordan III präsentiert die selben Farben, die Michael Jordan in dieser magischen Nacht trug. Er verfügt über hochwertiges Vollnarbenleder und eine Kopie von Jordans Unterschrift auf der Zunge. Als Verweis auf seinen weltweiten Einfluss erscheint der Schuh in einer besonderen Schachtel, die wie ein Reisepass aussieht, mit aufgedrucktem Papier, das seine Reise um den Globus skizziert.