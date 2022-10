AIR JORDAN XI

EINE KLASSE FÜR SICH

200,00 €

Vor sieben Jahren bekam die Welt erstmals den durchgehend schwarzen Air Jordan XI zu sehen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Er erschien als Teil einer Kollektion, die auch andere Lieblinge der Signature-Reihe ganz in Schwarz beinhaltete. Diese Farbgebung wurde jedoch nie offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende. Wie damals präsentiert er auch heute einen Hauch an Klasse mit Lackleder, hochwertigem Nubuk und einer Außensohle in eisigem Farbton.