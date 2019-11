Der Neymar Jr. Mercurial Vapor "Speed Freak" wurde von Neymars Leidenschaft für Geschwindigkeit auf dem Spielfeld und auf der Rennstrecke inspiriert. "In Sachen Beschleunigung und Wendigkeit ist er fast mit einem Rennwagen vergleichbar, so schnell kann er die Richtung wechseln und mühelos an anderen vorbeiziehen", so Product Lead Alex. "In seiner Freizeit besucht er Autorennen, ist mit Rennfahrern befreundet und ein leidenschaftlicher Motorsportfan. So entstand dieser Schuh."