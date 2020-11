Wie können Ultramarathonläufer so weit laufen?

2. Bereite dich auf den Worst Case vor.

"Bei einem Ultramarathon musst du immer darauf vorbereitet sein, dass du auf einmal vor noch nie dagewesenen Herausforderungen stehst", erklärt McRae. "Vielleicht erwischt dich bei Kilometer 44 auf einmal ein Gewitter, oder du musst noch einen weiteren Berg rauflaufen, oder dein Magen spielt verrückt … Solche Sachen passieren. Du musst dich mental darauf vorbereiten."



Laney hat zum Beispiel eine ganz eigene Methode, sich mental auf Schmerzen vorzubereiten: Regelmäßige Eisbäder. "Ich fülle eine Badewanne mit Eis und setze mich rein", erklärt er. "Nach fünf Minuten schreit jede Faser meines Körpers: 'Ich will hier raus'. Aber ich bleibe einfach sitzen und absorbiere den Schmerz. Manchmal bis zu 15 Minuten lang. Ich kontrolliere meine Atmung. Und irgendwann komme ich an den Punkt, an dem ich mir sagen kann: 'Nein, mir geht es gut'".



Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du dich in einen Eiswürfel verwandeln musst, um dein Durchhaltevermögen zu stärken. Probier es zunächst einfach mit einer Methode aus der Psychologie namens "realistischer Optimismus". Oder überleg dir, was alles schief laufen könnte und entwickle einen Alternativplan dafür. Wenn du dann in eine Situation kommst, in der einfach alles schief läuft, lässt du dich davon nicht so schnell aus der Bahn werfen.



3. Visualisiere, was du tun möchtest.

Wie die meisten Eliteläufer nutzen auch McRae und Laney vor einem Wettkampf eine Form der Visualisierung. "Ich liebe es, mir die Strecke schon im Vorfeld vorzustellen", erzählt McRae. "Ich durchlebe jeden Teil in meinem Kopf, bevor ich schlafen gehe. Ich sehe jeden Berg und weiß genau, wo die Verpflegungsstationen sind. Ich stelle mir vor, wie ich jede Station anlaufe und was ich dort genau mache."



Laneys Strategie hingegen entspricht genau dem, was man sich von einem Athleten vorstellt, der sich in Eiswasser setzt, um seinen Geist zu trainieren. "Ich gehe das Problem direkt an", betont er. "Ich weiß, dass ich mich nicht auf die angenehmen Situationen vorbereiten muss. Deshalb stelle ich mir lieber vor, wie es sein wird, wenn es richtig heiß wird und ich unglaublichen Durst habe oder mein Magen verrücktspielt und die nächste Verpflegungsstation noch 5 Kilometer weg ist."



Beide Formen der Visualisierung verfolgen dasselbe Ziel: Sich mental auf das Erwartbare und das Unterwartete vorzubereiten, um für den Ernstfall passende Reflexe parat zu haben und sich besser fokussieren zu können. Und das kann man nicht nur bei ultralangen Läufen gut gebrauchen. Wenn du am nächsten Morgen einen Lauf geplant hast, versuch doch mal, dir am Abend vorher jedes Detail deiner Strecke vorzustellen, den Wind auf deiner Haut zu spüren, die Songs deiner Playlist im Geist zu hören. Du wirst sehen: Wenn du dann am Morgen losläufst, wird alles ein bisschen schneller gehen und du wirst mehr Spaß haben.