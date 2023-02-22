Alles, was du über Stressfrakturen wissen solltest

In einer perfekten Welt könntest du problemlos immer am Leistungslimit trainieren und würdest quasi ganz nebenbei immer wieder deine persönlichen Rekorde verbessern. Die Wahrheit aber ist: Nicht selten kommt es zu Verletzungen. Werden die Schmerzen ignoriert, kann sich daraus eine sogenannte Stressfraktur entwickeln.

Stressfrakturen treten vor allem in den unteren Extremitäten auf, also in den Füßen und den Beinen, erklärt Dr. Kenneth Jung, orthopädischer Chirurg am Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute in Los Angeles und beratender Fuß- und Knöchelspezialist für das American Football-Team Los Angeles Rams.

Obwohl Stressfrakturen häufig auftreten, ist diese Verletzung nicht immer leicht zu erkennen. Hier erfährst du, woran du Stressfrakturen erkennst, wie sie auftreten und was du tun solltest, um den betroffenen Bereich zu behandeln.