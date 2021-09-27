Wang Qing ist das Breakdance-Girl mit den märchenhaften Moves

Mittlerweile ist Wang Qing Vorbild für andere junge chinesische Breakdancerinnen, von denen viele sie um Rat fragen. Ihr wichtigster Tipp? Tanzen als Selbstausdruck. "Für mich ist Breakdance eine Möglichkeit, die alltäglichen Ausdrucksformen in Kunst zu verwandeln", erzählt sie. Als "ruhige und fleißige Studentin", wie sie sich selbst bezeichnet, hilft ihr das Breakdancing, ihre dynamische innere Welt zu zeigen. "Rückblickend war ich als Kind vielleicht gar nicht so introvertiert, wie ich aussah, und das Breakdancing gab mir eine Möglichkeit, mein wahres Ich auszudrücken", meint sie.



2019 wurde Wang Qing eingeladen, sich der führenden Breakdance-Gruppe Green Panda anzuschließen, mit der sie bisher zehn Battles gewonnen hat. Und während sie sich als eine der besten Breakdancerinnen Chinas etabliert und hofft, ihr Land bei den Olympischen Spielen zu vertreten, setzt sie beim Tanzen endlich ihre ganz eigenen Bewegungen um. "In Laotses Buch "Tao te king" vom Sinn und Leben gibt es einen wunderbaren Spruch: 'Wasser ist fließend, weich und nachgiebig. Aber weiches Wasser zermürbt den harten Stein, der nicht nachgeben kann'", erzählt sie. "Das heißt im Grunde, dass etwas Sanftes, Weiches nicht automatisch schwach oder minderwertig ist. Es ist vielmehr ein besonderer Zustand, der vielen Hindernissen widerstehen und sie überwinden kann. Diese Strategie hat schon vielen B-Girls zum Erfolg verholfen."