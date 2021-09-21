Die Kinjaz sind eine Familie von Bewegungs-Ninjas

"Wir sind eine Familie von Bewegungs-Ninjas"
Athletinnen* und Athleten*
Erfahre, wie diese Dance-Crew als Familie zusammenhält.
Kinjaz-Mitbegründer Mike Song und seine Crew in Downtown Los Angeles.
Wann immer die Kinjaz zusammenkommen, benutzen sie ein subtiles Handzeichen, das ihrer Verbundenheit als Tanzcrew und als lebenslange Freundinnen und Freunde Ausdruck verlieht: zwei zusammengehaltene Finger nach oben. Bei einigen der Gründungsmitgliedern sieht man dabei sogar ein gemeinsames Tattoo, das für Familie steht. "Es symbolisiert die Vorstellung, zusammen als Gruppe auf ein Ziel hinzuarbeiten", so Mike Song.
Die Gründungsmitglieder sitzen auf dem Boden eines Übungsraums in der Innenstadt von Los Angeles und erzählen abwechselnd, was sie über die Jahre alles zusammen erlebt haben. Nach ihrer Gründung im Jahr 2010 hat sich die Crew im nationalen Fernsehen schnell einen Namen für ihre präzisen Routinen gemacht. "Anfangs haben wir uns einfach nur zum Spaß getroffen. Wir haben gegrillt und kleine Auftritte in der Community organisiert", so Mike. "Inzwischen sind wir eine globale Brand."
"Unser gemeinsames Ziel ist es, immer als Familie zusammenzuhalten."
Der Name der Crew vereint das, was den Mitgliedern am wichtigsten ist: "Kin steht für Familie, es ist aber auch der [griechische] Wortstamm für Kinetik, also Bewegung. Wir sehen uns als eine 'Familie von Bewegungs-Ninjas', woraus dann letztendlich der Name 'Kinjaz' entstand", erklärt Mike.
"Unser gemeinsames Ziel ist es, immer als Familie zusammenzuhalten, uns gegenseitig zu unterstützen und zu fördern, damit wir unser kollektives Potenzial voll entfalten können", so Anthony Lee.
Dieser Sinn für ein gemeinsames Ziel ist gerade dann besonders wichtig, wenn eine Brand wie die Kinjaz viele verschiedene unternehmerische Interessen verfolgt: Sie führen eine eigene Bekleidungslinie, organisieren Live-Events und verkaufen sogar Nudeln. Doch das, was den gemeinsamen Takt vorgibt, ist das Tanzen.
"Auch wenn wir total gestresst sind, kommen wir zusammen und nehmen uns Zeit für eine Session, bei der wir ganz einfach tanzen, gute Musik auflegen und Spaß haben", so Vinh Nguyen. "Das ist für uns sehr wichtig. Es erinnert uns daran, warum wir das Ganze tun. Wir tun es füreinander und für unsere Liebe zum Tanzen."
"Tanzen durchbricht Grenzen … Tanzen bringt die Menschen zusammen."
Durch ihre ständig wachsende Reichweite im Internet und durch ihre Arena-Shows findet die Crew Wege, Geschichten zu erzählen, die ihr Publikum ansprechen und zur Bewegung anregen. "Tanzen durchbricht Grenzen – egal, ob in Bezug auf Geschlechternormen, sexuelle Orientierung, Nationalität, ethnischen Hintergrund oder Sprache", so Anthony. "Tanzen bringt die Menschen zusammen."
"Tanzen ist eine der ältesten Sportarten überhaupt. Jeder Mensch hat eine Verbindung zum Tanzen", so Ben Chung. "Ein Baby hört Musik und fängt an, auf und ab zu hüpfen. Wenn man das dann auf die Ebene des Breakdance bringt, der 2024 zum ersten Mal als Diszplin bei den Olympischen Spielen dabei sein wird … Es ist einfach nur der Wahnsinn, wie breit das Spektrum ist."
"Außerdem ist es der zugänglichste Sport", so Addy Chan. "Im Gegensatz zu anderen Sportarten, für die man unter Umständen viele Ressourcen, Geld für Equipment oder ein Spielfeld bzw. einen Pool braucht, steht das Tanzen jedem offen."
"Es gibt viele Sportarten, für die ein bestimmter Körperbau notwendig ist. Beim Tanzen ist das nicht der Fall", so Mike. "Das Besondere am Tanzen ist, dass es mit dem Körper geht, mit dem man geboren wurde. Vielleicht bist du dünn und kannst deswegen bestimmte Sportarten nicht machen. Wenn du aber anfängst zu tanzen, merkst du womöglich, dass du gerade deswegen besonders beweglich bist. Oder du bist unsicher, weil du vielleicht dickere Beine hast. Beim Tanzen stellst du dann fest, dass sie dir zu einem besseren Gleichgewicht verhelfen."
Du willst wissen, was die Kinjaz als Nächstes vorhaben? In den letzten drei Jahren haben sie "still und heimlich" an einem geheimen Projekt mit Nike gearbeitet, über das du schon bald mehr erfahren wirst.
Film: Aimee Hoffman
Fotos: Thalia Gochez
Text: Dan Rookwood
Gemeldet: Juli 2021