Die perfekte Laufstrecke wählen

Überleg dir genau, wo deine Strecke langführt. Wenn du an einer Straße läufst, solltest du genug Platz haben. Am Besten ist natürlich ein Bürgersteig oder ein eigener Lauf-/Radweg. Lauf außerdem immer dem Verkehr entgegen, damit du rechtzeitig siehst, wenn ein Auto kommt, so Zeigert und Platt. Außerdem solltest du die Rushhour meiden, denn dann musst du regelrecht um deinen Platz auf der Straße kämpfen und du atmest dabei zu viele Abgase ein.



Studien zeigen, dass schlechte Luft das Training anstrengender macht und deine Leistung beeinträchtigt. Das gilt vor allem für Frauen. Natürlich kann man Abgasen nicht immer aus dem Weg gehen, gerade wenn man in einer großen Stadt lebt. Aber vor allem bei langen Läufen solltest du Strecken mit viel Verkehr und schlechter Luft meiden.



Um auch in der Stadt möglichst saubere Luft zu atmen, empfehlen Zeigert und Platt, vielbefahrene Straßen zu meiden und vor allem am frühen Morgen zu laufen, wenn weniger Autos unterwegs sind. Bevor du losläufst, kannst du die Luftqualität vor Ort auch online checken. Wenn die Luft sehr schlecht ist, solltest du lieber auf das Laufband umsteigen.



Lass dich nicht frustrieren, wenn auf deiner Strecke mal wieder viel los ist. Woods empfiehlt einen Slalomlauf um Fußgänger:innen oder um Hindernisse herum. Dabei musst du ständig die Richtung wechseln und das aktiviert die verschiedensten Muskeln. Und falls du einen Wettkampf planst: Auf diese Weise bereitest du dich auf das Laufen in größeren Menschenmengen vor. "Versuch, deine Strecke so zu planen, dass dies dein Warm-up wird", empfiehlt Woods. "Wenn es dann wieder ruhiger wird, kannst du richtig Tempo machen."