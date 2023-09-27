5 coole Outfits mit Beanies von Nike

Wenn die Temperaturen sinken, ist es an der Zeit, deine Lieblingsstücke für Herbst und Winter aus den Tiefen deines Kleiderschranks zu holen. Du bist etwas aus der Übung, was das richtige Styling für den Winter angeht, und suchst nach dem letzten Schliff für deine Kombi aus Jacke und Jogginghose? Dann liegst du mit Accessoires wie einem Schal, Handschuhen und Beanies genau richtig. Egal, ob du schnell am Kopf oder an den Ohren frierst oder einfach warme Stricklooks liebst, eine Beanie ist stilvoll und praktisch.

Wenn du coole, lässige Outfits mit Beanies zusammenstellen möchtest, überleg dir zunächst, welchen Vibe du versprühen möchtest. Soll die Beanie beispielsweise dein Outfit gut abrunden oder ein Statement setzen (z. B. mit Muster und Bommel)?

Hier findest du fünf Outfits mit Beanies von Nike, die du entspannt im Büro oder auf dem Trail tragen kannst.