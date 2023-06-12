So reinigst du Sonnenbrillen in 4 einfachen Schritten

Mit der Zeit setzen sich auf deiner Sonnenbrille Staub, Schweiß und Schmutz ab und die Gläser bekommen Flecken. Aber mit der richtigen Technik bekommst du sie ganz einfach wieder so sauber wie am ersten Tag. Auf den ersten Blick scheint es sich anzubieten, die Gläser einfach mit einem Kleidungsstück zu reinigen. Aber es gibt bessere Methoden. Alles, was du brauchst, sind ein Mikrofasertuch, Spülmittel und fließendes Wasser.

Nimm dir die Zeit, deine Sonnenbrille richtig zu reinigen. So vermeidest du unbeabsichtigte Schäden und Kratzer und der UV-Schutz bleibt intakt. Wenn du polarisierte Sonnenbrillen, Blaufilterbrillen oder andere Brillen sauber machen möchtest, halte dich für ein fleckenloses Ergebnis an diese einfachen Tipps.

(Verwandter Artikel: Was versteht man unter polarisierten Sonnenbrillen und sind sie wirklich notwendig? Expert:innen klären auf)