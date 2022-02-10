So kannst du deine Schuhe schnüren

Ein normaler Schnürsenkelknoten mit Schleife eignet sich nicht unbedingt zum sicheren Schnüren von Laufschuhen, ist aber perfekt für Freizeitschuhe. Wenn du vermeiden möchtest, dass der Knoten ständig aufgeht, kannst du (wie in Punkt 4 weiter unten beschrieben) auch einen Doppelknoten binden. Meistens reicht jedoch ein einfacher Knoten aus.

So bindest du einen normalen Knoten:

Kreuze die Schnürsenkel, sodass sie ein "X" bilden. Lege den oberen Schnürsenkel um den unteren und ziehe ihn durch. Forme einen Schnürsenkel zu einer Schlaufe. Lege den anderen Schnürsenkel einmal um diese Schlaufe herum. Führ diesen Schnürsenkel dann durch das "Loch" in der Mitte und bilde dabei eine zweite Schlaufe.

Dieser Knoten heißt auf Englisch übrigens "Loop, Swoop and Pull" und wahrscheinlich bindest du deine Schnürsenkel genau so.