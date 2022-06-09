12 Tipps, damit deine Laufschuhe länger halten

Feuchtigkeit kann die Lebensdauer eines Schuhs drastisch verkürzen. "Es ist wie ein Sammelbecken für Bakterien. Du musst immer bedenken, dass du in den Schuhen schwitzt und mit ihnen durch Bäche und Pfützen läufst", erklärt Coach Bennett. "Der Grund, warum Schuhe keine 300 oder 400 Kilometer überstehen, ist nicht etwa, dass ihre Funktion, Dämpfung oder Reaktionsfähigkeit flöten geht — nein, es ist, weil sie stinken."



Um dem üblen Geruch vorzubeugen, sorge dafür, dass deine Schuhe nach jedem Lauf gut trocknen können. Bewahre sie am besten an einem Ort auf, an dem sie gut auslüften können.



Deine Schuhe triefen vor Nässe? Stopfe sie am besten mit zerknülltem Zeitungspapier aus, um die Feuchtigkeit aufzunehmen und den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Raj, Apparel Designer bei Nike, hat in seiner Garage sogar einen Eimer Reis zum Trocknen seiner Schuhe. Diesen Trick kennst du wahrscheinlich schon zur Rettung nasser Smartphones. Reis ist ja ein perfekter Feuchtigkeitsabsorber.



Ein Tipp, der beim Großteil der Läufer:innen, mit denen wir gesprochen haben, auf Kopfnicken stieß, ist der Verzicht auf den Trockner. Laut unseren Quality Engineers (ein Team, das die Nike Produkte in einem speziellen Labor auf den Prüfstand stellt) ist Hitze nicht gut für die Klebstoffe und Bindemittel, die die Schuhe zusammenhalten.