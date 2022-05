Rückenschmerzen während der Schwangerschaft? Vielleicht liegt es an deiner Körperhaltung

Schwangere Frauen mit vorstehendem Bauch, Hohlkreuz und durchgedrückten Knien, die sich den unteren Rücken massieren – dieses Bild haben wir bestimmt alle vor Augen. In den ersten Monaten deiner Schwangerschaft dachtest du dir wahrscheinlich nur "Oje". Doch mit fortschreitender Schwangerschaft kannst du dieses Bild wahrscheinlich immer besser nachvollziehen.



Brianna Battles ist eine zertifizierte Spezialistin für Kraft- und Ausdauersport in Eagle, Idaho, und Gründerin von Pregnancy & Postpartum Athleticism. Sie erklärt: Während der Schwangerschaft verändert sich bei sehr vielen die Körperhaltung. Das liegt unter anderem am wachsenden Bauch, der den Körperschwerpunkt verlagert, und an der natürlichen Gewichtszunahme, die die Bewegungsabläufe beeinflusst. Wenn du in der Schwangerschaft jedoch zu oft in eine ungünstige Körperhaltung verfällst (wie z. B. in die oben beschriebene), kann es unangenehme Folgen haben. Meist ist es eine unnötige Belastung des unteren Rückens. Dadurch können Schmerzen rasch zunehmen und im späteren Verlauf Bewegungsprobleme auftreten.



"Die Schwangerschaft beansprucht unsere gesamte Stützmuskulatur", erklärt Dr. Laurel Proulx, Physiotherapeutin für Beckenbodengesundheit aus Colorado Springs und Gründerin von FEM Physical Therapy. Die Stützmuskulatur ist übrigens für die aufrechte Haltung des Körpers verantwortlich, z. B. die Bauchmuskeln, der obere Rücken und die Schultern. Andere Muskeln müssen diese zusätzliche Belastung gegebenenfalls ausgleichen. Ihr zufolge kann sich das beispielsweise in folgenden Haltungsänderungen bemerkbar machen, die allesamt Beschwerden auslösen können:

Breiter Stand (die Füße sind weit auseinander, die Zehen zeigen nach außen): Er schränkt die Bewegungsfreiheit deiner Hüfte und deines Oberkörpers ein und kann auch deinen normalen Armschwung beim Gehen beeinträchtigen.

Hohlkreuz : Verantwortlich dafür sind ermüdete Bauchmuskeln, die deine Rippen und dein Becken nicht mehr effektiv auf einer Linie halten können. Schmerzen im unteren Rücken sind da vorprogrammiert.

Eingerolltes Steißbein (im Prinzip das Gegenteil eines Hohlkreuzes): Im Versuch, den schweren Bauch auszugleichen, wird die Hüfte nach hinten geschoben. Das kann sich negativ auf die hinteren Beckenbodenmuskeln auswirken und sie verkürzen und verspannen – was für die Geburt ganz und gar nicht förderlich ist.

(im Prinzip das Gegenteil eines Hohlkreuzes): Im Versuch, den schweren Bauch auszugleichen, wird die Hüfte nach hinten geschoben. Das kann sich negativ auf die hinteren Beckenbodenmuskeln auswirken und sie verkürzen und verspannen – was für die Geburt ganz und gar nicht förderlich ist. Eingerollte Schultern: Das kann von der ungewohnten Belastung der Brustmuskulatur durch die wachsenden Brüste herrühren. (Beobachte dich, wenn du mit den Händen seitlich neben deinem Körper dastehst. Wenn deine Handrücken nach vorne zeigen, deine Schulterblätter nach außen ziehen oder deine Schultern nach vorne schieben, hast du nach vorne gerollte Schultern). Mögliche Folgen? Schmerzen im oberen Rücken und Nackenschmerzen.