Was ist die Rotatorenmanschette, und mit welchen Übungen kann man sie trainieren?

Die Rotatorenmanschette bekommt von uns nicht immer die nötige Aufmerksamkeit. Dabei hat sie etwas mehr Zuneigung verdient.

"Diese Muskelgruppe zählt zu den wichtigsten Bestandteilen der Schulter", sagt Dr. Duane Scotti, APTA-zertifizierter Personal Trainer, D.P.T., und Gründer von Spark Healthy Runner. "Sie besteht aus vier großen Muskeln und Sehnen, die dir helfen, Gegenstände hochzuheben und die Arme in alle möglichen Richtungen zu bewegen."

Kurz gesagt: Die Rotatorenmanschette ist für die Umsetzung täglicher Aktivitäten — und sportlicher Ziele — entscheidend.

"Das Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk des Körpers", sagt Alexis Shoope, APTA-zertifizierte Personal Trainerin, D.P.T., O.C.S., C.S.C.S. und Gründerin von PIONE3R Physical Therapy & Wellness. "Aus diesem Grund ist es auf die stabilisierenden Muskeln angewiesen. Die Muskeln der Rotatorenmanschette sind direkt mit dem Schultergelenk verbunden und spielen somit eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung."

Ohne die Rotatorenmanschette wäre es also beinahe unmöglich, selbst die einfachsten täglichen Aktivitäten auszuführen. Du brauchst sie, um deinen BH hinten am Rücken zuzumachen, dein Haar zu bürsten, einen Ball zu werfen, einen Tennisschläger zu schwingen oder etwas aus einem hohen Schrank zu holen.