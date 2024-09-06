Die Nike Women by YOON-Bekleidungskollektion verbindet Sport, Style und Selbstausdruck
Produktneuheiten
Designermode und Tennis treffen in einem neuen Kreativ-Duo aufeinander – Designerin Yoon Ahn und Tennisstar Naomi Osaka bilden ein außergewöhnliches Team.
- Erster Aufschlag für das Team aus Nike und Modedesignerin Yoon Ahn – Nike Women by Yoon. Die neue Kollektion gibt dem klassischen Tennis-Look für Damen einen erfrischenden und unkonventionellen Spin.
- Das Projekt bringt Ahn auch mit Naomi Osaka zusammen. Gemeinsam entwerfen sie eigens für Osakas Comeback ein Match-Outfit für die Tag- und Nachtsessions bei den U.S. Open.
- Ausgewählte Artikel der Kollektion Nike Women by Yoon wurden am 27. August 2024 auf nike.com und in ausgewählten Nike Retail Stores vorgestellt.
Modebewusste, aktive Frauen werden sich freuen: Aus der jüngsten Zusammenarbeit von Nike mit der Modedesignerin Yoon Ahn ist Nike Women by Yoon entstanden – eine Bekleidungskollektion, die Weiblichkeit und Eigenständigkeit mit Sportlichkeit verbindet und den klassischen Tennis-Look erfrischend neu interpretiert.
Ahns Designs zeichnen sich durch einen unkonventionellen, vom Tennis inspirierten Stil aus. Ahn ließ sich von den Farben alter Schuluniformen und klassischer Sportkleidung inspirieren, um Modelle zu entwerfen, die eine rebellische, anarchistische Teenager-Ästhetik ausstrahlen. Die Kollektion umfasst Strickjacken, Tennisröcke, Poloshirts, College-Jacken und Sport-BHs. Neu arrangierte traditionelle Details wie College-Patches aus Chenille und "YA for Nike Court"-Logos verleihen dem klassischen Tennis-Style einen markanten, modernen Touch. Mit ausgefallenen Schnitten, die traditionelle Schneiderkunst mit Lifestyle und dem gewissen Etwas verbinden, können diese Kleidungsstücke auf und neben dem Platz, kombiniert oder einzeln getragen werden.
Ein besonderes Highlight der Kampagne ist die Zusammenarbeit von Nike und Ahn mit der Profi-Tennisspielerin Naomi Osaka, die bei den U.S. Open ihr Comeback feierte – das erste große Turnier nach der Geburt ihrer Tochter im Juli 2023. Gemeinsam entwarfen sie exklusive Match-Outfits. Osakas persönlicher Stil ist geprägt von den Farben Grün und Schwarz. Die Kollektion bietet sowohl Matchwear als auch Lifestyle-Röcke und -Jacken mit übergroßen Schleifen, die ihr unverwechselbares Spiel repräsentieren.
"Für mich ist es ein ganz besonderer Moment, wenn ich auf den Platz gehe und ich habe einfach Spaß am Spielen. Deshalb ist es für mich eine große Motivation, dass alle, die das Outfit sehen, dieses Gefühl nachempfinden können", sagt Osaka über ihre Idee für die Matchtrikots.
Die Markenkampagne greift die Themen auf, die Ahn schon in früheren Kooperationen mit Nike umgesetzt hat – zum Beispiel in der Nike x Ambush-Fußballkollektion 2023. Da hat sie ihre unverwechselbare Vision von Weiblichkeit, Mode, Fandom und Popkultur gezeigt. Mit Osaka als Muse der Kampagne und Ahn als Designerin bringt Nike zwei absolute Powerfrauen aus den Bereichen Sport und Mode zusammen. So entstehen innovative Designs, die weibliche Individualität und Stylebewusstsein unterstreichen.
"Wir leben in einer weiblich geprägten Welt, und das wollte ich in Naomis Look auf dem Platz und in der Kollektion zum Ausdruck bringen", sagt Ahn. "Naomi hat ihre Vorstellungen von ihrem Style beigesteuert und ich habe daraus ein Outfit entworfen, in dem sie sich wohlfühlt, wenn sie auf den Platz geht, und ganz sie selbst sein kann. Die Kollektion führt diese Idee fort und gibt allen Frauen die Möglichkeit, ihren Charakter zu betonen und ihren eigenen Style zu verfeinern."
Ausgewählte Artikel der Kollektion Nike Women by Yoon wurden am 27. August 2024 auf nike.com und in einigen wenigen Nike Retail Stores vorgestellt.