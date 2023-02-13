Nike präsentiert den Vaporfly 3 Laufschuh für Wettkämpfe
Produktneuheiten
Der Schuh sorgt für ein sanftes Laufgefühl, verbesserte Stabilität und ein insgesamt leichtes Tragegefühl.
Ursprünglicher Inhalt erschienen am: 13. Februar 2023
Wissenswertes:
- Nike stellt mit dem Vaporfly 3 einen Laufschuh für Wettkämpfe vor, der im Vergleich zu den Vorgängermodellen eine höhere Energierückgabe und verbesserte Stabilität bieten soll.
- Die Nike ZoomX-Mittelsohlenform des neuen Modells sorgt für Komfort und Stabilität.
Nike präsentiert seinen neuesten Laufschuh, den Vaporfly 3 Der neueste Nike Laufschuh für Wettkämpfe wurde für eine höhere Energierückgabe und mehr Stabilität beim Laufen entwickelt. Zu diesem Zweck kommt im Vaporfly 3 eine aktualisierte Designtechnologie zum Einsatz, die in der Mittelsohlenform und dem Obermaterial aus Flyknit-Garn sichtbar wird.
Der Erfolg des Vorgängermodells Vaporfly 2 war für die Nike Designer:innen der Ausgangspunkt für die weitergehende Forschung und Entwicklung. Bei jeder Aktualisierung standen wie gehabt die Athlet:innen im Fokus. Das Ergebnis überzeugt durch eine verbesserte Energierückgabe und einen sanfteren Übergang bzw. ein besseres Laufgefühl.
Nach Angaben der Pressemitteilung zur Ankündigung des neuen Modells ging es den Nike Designer:innen bei der Entwicklung hauptsächlich um Neuerungen. Dennoch stützte sich das Team auf Komponenten des Vorgängermodells, darunter die durchgehende Carbonfaser-Flyplate sowie die ZoomX-Mittelsohle, die beide für mehr Antrieb sorgen. Die bewährte Mittelsohle im konvexen Design und die reaktionsfreudige Stabilität rund um den Vorfuß lassen den Fuß geschmeidig abrollen.
Die Farbgebung des Einführungsmodells ist eine Anspielung auf den umfangreichen Designprozess. Der grafische Text z. B. gibt die Anzahl der getesteten Prototypversionen an (insgesamt 57). Das Designteam integrierte zudem eine Anspielung auf den ursprünglichen Vaporfly, der Teil des Breaking2-Programms im Jahr 2017 war.
Elliott Heath, Nike Running Senior Footwear Product Manager, sagt dazu: "Der Prototyp für die Farbgebung des Vaporfly 3 spielt auf unseren Entwicklungsprozess an. Wir stützen uns dabei auf die Erfahrungswerte und das Feedback von Profisportler:innen und der ambitionierten Lauf-Community, die von Anfang bis Ende im Mittelpunkt unserer Forschungsbemühungen stehen."
Der erste Colorway des Nike Vaporfly 3 wird ab dem 6. März auf nike.com und in ausgewählten Stores erhältlich sein. Halte die Augen offen, denn weitere Farbgebungen sind in Planung.