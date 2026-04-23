Nike SB Air Force 1: Der Skate-Schuh mit stilprägender Silhouette

Nike SB Air Force 1: Der Skate-Schuh mit stilprägendem Design
Produktneuheiten
Kann man mit dem Air Force 1 skaten? Der Nike SB Air Force 1 wurde speziell fürs Skateboarding entwickelt – mit präzisem Boardgefühl, starkem Aufprallschutz und maximalem Grip.
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Der Nike SB Air Force 1 ist eine neue Innovation, die den klassischen Air Force 1 für Skate-Performance weiterentwickelt und eine spezielle Passform mit ikonischem Stil in einem neuen, für das Board konzipierten Design vereint.
- Vom Nike SB Team getestet kombiniert dieser Schuh den klassischen Low Top Look der Air Force 1 Silhouette mit innovativen Features speziell fürs Skateboarden.
- Hauptmerkmale wie ein Air-Element in der Ferse für Aufprallschutz, eine niedrigere Mittelsohle für ein besseres Boardgefühl und ein überarbeitetes Air Force 1 Profilmuster für optimalen Grip und Flexibilität sorgen dafür, dass Style auf Performance trifft.
- Der Nike SB Air Force 1 in der Farbgebung „Light Orewood Brown“ ist ab dem 17. April 2026 in ausgewählten Skateshops und ab dem 21. April 2026 auf SNKRS erhältlich. Im Laufe des Jahres werden weitere Farbgebungen und Special-Edition-Drops auf den Markt kommen.
Die nächste Ära der Skateschuhe ist da. Nike präsentiert den Nike SB Air Force 1: ein neuer Skateboardschuh, der den klassischen Air Force 1 in Richtung Skateboarding-Performance führt. Die spezielle Passform in Kombination mit legendärem Style macht diese Silhouette wie geschaffen für das Board.
Der Nike SB Air Force 1 in der Farbgebung „Light Orewood Brown“ ist ab dem 17. April 2026 in ausgewählten Skateshops und ab dem 21. April 2026 auf SNKRS erhältlich. Im Laufe des Jahres werden weitere Farbgebungen und Special-Edition-Drops auf den Markt kommen.
Welche Merkmale hat der Nike SB Air Force 1?
Dieser Schuh kombiniert den klassischen Low Top Look des Air Force 1 mit innovativen Features speziell fürs Skateboarden, darunter ein Air-Element in der Ferse für Aufprallschutz, eine niedrigere Mittelsohle für ein besseres Boardgefühl und ein überarbeitetes Fischgrätenprofil für optimalen Grip und Flexibilität.
Die verstärkte gepolsterte Lasche, die Riemen im Inneren und die Kammern im Kragenfutter sorgen für ein sicheres Tragegefühl auf dem Board – unabhängig davon, ob die Schuhe geschnürt oder ungeschnürt getragen werden. Das überarbeitete Zehenprofil und die strapazierfähigen, gedrehten Nähte sorgen für die entscheidende Kontrolle, die Skater:innen aller Leistungsstufen benötigen.
Diese Innovationen basieren auf dem Feedback des Nike SB Teams zu frühen Samples. So konnte ein Design geschaffen werden, das hohen Tragekomfort bietet und sofort einsatzbereit ist, während der klassische Style des Original-Designs beibehalten wurde.
"Wir wollten die richtige Balance finden, mit der wir Skateboarder:innen glücklich machen und gleichzeitig die Ikone bewahren", sagt Mau Rosillo, Mitglied des Color Design Teams von Nike. „Das Designteam hat jedes Performance-Detail – die Mittelsohle, die Außensohle, das Profil und das Obermaterial – berücksichtigt und in den Air Force 1 integriert. Wenn wir das eine oder das andere vernachlässigt hätten, wären wir nicht so weit gekommen.“
Nike SB Air Force 1 oder Air Force 1: Worin liegt der Unterschied?
Obwohl der Nike SB Air Force 1 das gleiche klassische Low-Top-Design und den gleichen Stil wie der Air Force 1 aufweist, bestehen ein paar wichtige Unterschiede zwischen den beiden Schuhen.
Der SB Air Force 1 hat im Vergleich zur herkömmlichen Dämpfung des Air Force 1 eine niedrigere Mittelsohle, die für ein besseres Boardgefühl sorgt. Was ist das Boardgefühl und warum ist das wichtig? Das Boardgefühl bezeichnet die Verbindung zwischen den Füßen von Skateboarder:innen und der Oberseite des Boards, die es ihnen ermöglicht, die Bodenvibrationen zu spüren. Das modifizierte Fischgrätenprofil des Schuhs sorgt für Grip und trägt ebenfalls zum Boardgefühl bei.
Wie bereits erwähnt, verfügt der Nike SB Air Force 1 über ein Air-Element in der Ferse für mehr Aufprallschutz, Riemen im Inneren und Kammern für sicheren Halt beim Skateboarden, unabhängig davon, ob die Schuhe geschnürt oder ungeschnürt getragen werden, sowie über eine verstärkte, gepolsterte Lasche und umgedrehte Nähte für mehr Strapazierfähigkeit – all das macht ihn zu einem besseren Skateschuh als das Originalmodell des Air Force 1.
Kann man in normalen Sneakern skaten?
Du fragst dich vielleicht, ob der klassische Air Force 1 robust genug zum Skaten ist und ob du auch mit herkömmlichen Sneakern Skateboard fahren kannst oder nicht. Das wird nicht empfohlen, da es ein paar wichtige Unterschiede zwischen Skateschuhen und herkömmlichen Sneakern gibt.
Zum einen sind normale Sneaker nicht so strapazierfähig. Skateschuhe werden speziell aus langlebigen Materialien wie Echt- oder Wildleder hergestellt, damit sie stundenlangem Training, Stürzen und Tricks standhalten können.
Außerdem sind normale Sneaker auf bestimmte Aktivitäten wie Gehen, Laufen oder Gewichtheben ausgelegt. Die Form, die Polsterung, die Sohlen, das Material, die Nähte und die Schnürsenkel von Skateschuhen sind hingegen speziell fürs Skateboarding konzipiert.
Für wen wurde der Nike SB Air Force 1 entwickelt?
Der Nike SB Air Force 1 ist ein weiteres Kapitel im geschichtsträchtigen Erbe des Air Force 1, der 1982 als erster Basketballschuh mit Nike Air-Technologie auf den Markt kam und seitdem eine unbestrittene Legende auf dem Court und abseits davon darstellt.
Der Nike SB Air Force 1 ist das neueste Skateboarding-Produkt des Nike SB Teams, das 2002 gegründet wurde, um die Innovationen von Nike in die Welt des Skateboarding zu bringen. Der Schuh eignet sich ideal für Skater:innen, die sich den Look des originalen Air Force 1 mit skateboard-spezifischen Leistungsmerkmalen wünschen, für Anfänger:innen, die von Anfang an einen Skateboardschuh mit angenehmem Tragekomfort wollen, für Nike-SB-Fans, die den Team-Roster und die neuen Drops aufmerksam verfolgen, und für Sneaker-Sammler:innen, die die zusätzlichen Farbgebungen und Special-Edition-Drops des Schuhs zu schätzen wissen, die im Laufe des Jahres auf den Markt kommen werden.
Das Nike-SB-Team blickt auf eine lange Innovationsgeschichte zurück und hat gemeinsam mit Skateboarder:innen Schuhe wie den Nike SB Dunk entwickelt, der Athlet:innen eine höhere Strapazierfähigkeit, ein besseres Boardgefühl und mehr Aufprallschutz bietet.
FAQ
Kann man mit dem Air Force 1 skaten?
Obwohl es nicht empfehlenswert ist, mit dem klassischen Air Force 1 Skateboard zu fahren, da dieser als Basketballschuh entwickelt wurde, kannst du mit dem Nike SB Air Force 1 sehr wohl Skateboard fahren. Der Nike SB Air Force 1 wurde speziell fürs Skateboarding entwickelt und verfügt über Merkmale wie ein Air-Element in der Ferse für mehr Aufprallschutz, eine niedrigere Mittelsohle für ein besseres Boardgefühl und ein überarbeitetes Fischgrätenprofil für optimalen Grip und Flexibilität.
Wie sollten Skateboard-Schuhe genau passen?
Wenn du Skateschuhe anprobierst, um sicherzustellen, dass sie dir auch passen, sollte zwischen der Zehenspitze und der Schuhspitze ein kleiner Abstand von etwa einer Daumenbreite vorhanden sein. Die Schuhe sollten deine Füße nicht einschnüren, aber sie sollten auch nicht so groß sein, dass du beim Skateboarding und Ausführen von Tricks Gefahr läufst, aus ihnen herauszurutschen.
Was macht einen guten Skateschuh aus?
Ein guter Skateschuh sollte strapazierfähig sein und deine Füße bei Stürzen schützen. Materialien wie Echt- oder Wildleder sind langlebig und halten stundenlangem Training, Tricks und Stürzen stand.
Wann kommt der Nike SB Air Force 1 auf den Markt?
Dieser Schuh ist ab dem 17. April 2026 in ausgewählten Skateshops und ab dem 21. April 2026 auf SNKRS erhältlich.