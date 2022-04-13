Nike One Box reduziert Verpackungen um die Hälfte

Special Delivery: Aus zwei mach eins. Der Umwelt zuliebe.
Innovation
Erfahre mehr darüber, wie das Verpackungsteam von Nike auf doppelte Kartons verzichtet, um Abfall zu reduzieren – und wie ein Schuhkarton neu definiert werden kann.
Präsentiert von Move To Zero, einem Projekt von Nike mit dem Ziel, den CO2-Ausstoß und den Abfall auf null zu reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern.
"Über Verpackungen wird manchmal erst im Nachhinein nachgedacht", sagt Rich Hastings, der seit mehr als 20 Jahren für das Design der Nike Schuhkartons verantwortlich ist. "Dabei können Verpackungen enorme Folgen für die Umwelt haben, was vielen vielleicht nicht so bewusst ist."
Möglicherweise bemerkst du diese Folgen schon selbst, wenn die Schuhe, die du online bestellst, in einem Schuhkarton geliefert werden, der wiederum in einem Umkarton verpackt ist. "Wir wussten, dass wir die Möglichkeit hatten, unser bestehendes Modell zu verbessern", so Rich.
Diese Möglichkeit bot sich ihm und seinem Team 2020 im Rahmen des Release von Space Hippie – einer Serie von Schuhen, die zu mindestens 25 bis 50 Prozent Gewichtsanteil aus recyceltem Material besteht. Passend zu diesem zukunftsweisenden Design wurde ein innovativer, umweltfreundlicher Schuhkarton benötigt.
Rich Hastings entwickelte die One Box mit, nachdem er zuvor an der Space Hippie Box (Mitte) gearbeitet hatte, bei der auf den
bislang verwendeten Umkarton verzichtet wurde.
"Space Hippie war der Auslöser", erklärt Erica Swanson von Sustainable Product Operations. "Wir wollten ein innovatives System, bei dem ein Paar Schuhe in einem eigenen Karton und nicht als Karton in einem zweiten Karton versendet wird."
Wenn du also online ein Paar Schuhe kaufst, fällt jetzt ein ganzer Karton weg – auch als Abfall im Altpapier. Klingt simpel, aber wie jedes branchenführende Konzept erfordert auch dieser Ansatz eine Menge Arbeit, um ihn zu realisieren.
Tests und Erkenntnisse
"Es sollte eine limitierte Auflage sein. Also sagten wir: 'Lasst uns das Wagnis eingehen und etwas ausprobieren, von dem wir nicht wissen, ob es funktionieren wird'", so Rich über die Sneaker-Kollektion, die in einem eigenen länglichen Schuhkarton geliefert wurde.
"Aber die Schuhe waren so beliebt, dass wir schnell eine größere Auflage produzieren mussten. Wir bekamen viele Rückmeldungen, dass der Karton nicht stabil genug sei, um Beschädigungen auf dem Transportweg standzuhalten. Also machten wir uns daran, ihn anhand dieser Erkenntnisse zu überarbeiten."
Erica Swanson trägt dazu bei, dass Nike mit dem One Box-Konzept neue Wege beschreitet. "86 Prozent der Kund:innen sagen, dass sie
gerne mit Brands zusammenarbeiten würden, um diese nachhaltiger zu machen", so Erica. "Mit One Box gehen wir auf diesen Wunsch ein."
Rich und sein Team führten eine Reihe von technischen Untersuchungen durch und testeten beispielsweise die Widerstandsfähigkeit der Box gegenüber Stößen und Beschädigungen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Karton später den Transportweg bis zu dir nach Hause unversehrt übersteht. Diese Tests halfen dem Team, die Box noch stabiler zu machen – und bewiesen, dass das Design auch in einem viel größeren Maßstab funktionieren könnte.
Das Ergebnis von ambitionierten Träumen und umfangreichen Tests? Die Nike One Box. In das aktuelle Modell passt fast jedes Paar Nike Schuhe. Und obwohl sie anders aussehen mag als der Schuhkarton, mit dem alles begann, ist ihr Zweck derselbe: Abfall zu reduzieren.
Der Versand von Schuhen in ihrem Schuhkarton und der Verzicht auf den Umkarton (sowie auf jede zusätzliche Verpackung) sind ein großer Gewinn.
Im Vergleich zu herkömmlichen Verpackungen ermöglicht One Box, den Abfall pro einzelner Onlinebestellung um 51 Prozent zu reduzieren, unabhängig von dem darin enthaltenen Schuh.
Im Vergleich zu herkömmlichen Verpackungen
ermöglicht One Box, den Abfall pro einzelner
Onlinebestellung um 51 Prozent zu reduzieren,
unabhängig von dem darin enthaltenen Schuh.
Wie wird aus einem Schuhkarton ein innovativer Meilenstein? Laut Chris Conklin kommt es darauf an, sich akribisch mit den Details zu beschäftigen.
Weniger ist mehr
"Unser Team hat bis ins Kleinste überlegt, wie wir die Box ganz im Sinne unserer Kund:innen gestalten sollten", erklärt Chris Conklin vom Verpackungsdesign.
Sieh dir das Ergebnis dieser ganzen Detailarbeit an:
- Unauffälliges Äußeres
Aus der Ferne mag One Box unscheinbar wirken – aber genau das ist gewollt und Sinn der Sache. "Das war eine strategische Sicherheitsentscheidung", so Chris über das logofreie Design. "Wir wollten nicht, dass anhand der Box gleich erkennbar ist, dass ein neues Paar Schuhe vor der Tür oder im Hausflur auf dich wartet."
- Rückgabe ohne zusätzliches Klebeband
Der Deckel des Kartons wird mit einem Klebestreifen sicher verschlossen, um die Verwendung von zusätzlichem Klebeband zu vermeiden. Allerdings musste das Team noch eine funktionierende Lösung finden, um auch eventuelle Rücksendungen mit möglichst wenig Klebeband zu ermöglichen. So wurde die Box um einen zweiten Klebestreifen ergänzt, mit dem die Kund:innen den Karton wieder verschließen und die Schuhe sicher zurücksenden können.
- Nicht abfärbende Grafiken
"Wir haben verschiedene Farben für die Grafiken auf der Innenseite der Box ausprobiert", sagt Chris. "Aber als wir feststellten, dass die Druckfarbe auf weiße Mittelsohlen abfärbte, entschieden wir uns für Weiß, um ein einwandfreies Produkt auszuliefern."
Auch das Druckverfahren mit dieser weißen Farbe stand im Einklang mit dem generellen Ziel der Abfallvermeidung. "Wir haben beim Druck an den Wasserverbrauch gedacht. Das Design sollte so minimalistisch wie möglich sein, um den gesamten Fußabdruck kleinhalten zu können."
Wenn du die One Box in den Händen hältst, wirst du dich von diesen ganzen Features selbst überzeugen können. Vielleicht wird sie auch den einen oder anderen Kratzer aufweisen. "Sieh es als Erinnerung daran, dass du dazu beigetragen hast, einen Karton weniger ins Altpapier zu befördern", so Erica.
Die Schuhkartons der Zukunft
Heißt das, dass One Box alle existierenden Schuhkartons ersetzen wird? Nein, nicht sofort. In diesem Jahr werden Millionen von Exemplaren ausgeliefert und wir gehen davon aus, dass es dank sorgfältiger Tests und weiterer Optimierungen noch mehr werden. "Auch wenn es sich um ein großes Projekt handelt, sind wir immer noch in der Testphase", erklärt Erica. "One Box kann sich im Laufe der Zeit in Sachen Aussehen, Verwendungszweck und Reduzierung von Boxen noch weiterentwickeln."
So wie die Space Hippie-Produktreihe als Inspiration für diesen wegweisenden Schuhkarton diente, bildet One Box nun die Grundlage für neue Verpackungstechniken, zum Beispiel die Verwendung von weniger Papier zum Ausstopfen des Zehenbereichs oder die Abschaffung von Plastiktüten für jedes einzelne Kleidungsstück.
Rich merkt an, dass dies Teil eines großen Ganzen ist, nämlich des generellen Ziels von Nike, Produktverpackungen zu reduzieren – ein Vorhaben, das sich ständig weiterentwickelt.
"Wir sind wirklich wegweisend in diesem Bereich, stehen aber erst am Anfang."
Erica Swanson
Senior Director, Sustainable Product Operations
"Wir sind wirklich wegweisend in diesem Bereich,
stehen aber erst am Anfang."
Erica Swanson
Senior Director, Sustainable Product Operations
Du willst mehr erfahren? Dann besuch Nike.com/Sustainability. Folge uns auf unserem Weg und entdecke im Rahmen von Move to Zero neue Möglichkeiten, wie wir zusammen den CO2-Ausstoß senken und den Abfall auf null reduzieren können.
Fotos: Ariel Fisher
Text: Rebecca Coolidge