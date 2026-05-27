Nike Air Works: 3D-gedruckte Air Max-Schuhe aus acht Metropolen weltweit
Produktneuheiten
Im Rahmen des Eröffnungsprogramms im Mai 2026 kommen acht internationale Designer zum Nike WHQ, um limitierte, 3D-gedruckte Air Max-Schuhe zu kreieren. Hier erfährst du alles über bevorstehende Air Max-Releases vor dem Air Max Day 2027.
- Air Works ist ein Forschungs-, Entwicklungs- und Designprogramm, dessen erster Teil im Mai 2026 stattfindet. Dabei kommen vielversprechende Nachwuchsdesigner:innen aus acht Städten weltweit in der Nike Zentrale in Beaverton, Oregon, zusammen, um drei Tage lang intensiv zu lernen und von Nike Designer:innen und Techniker:innen betreut zu werden.
- Air Works baut auf den vier Jahrzehnten der Air-Innovation von Nike auf, um sicherzustellen, dass die Zukunft von Nike Air eine Zusammenarbeit zwischen den Expert:innen von Nike und denjenigen, die die Schuhe im Alltag tragen, sein wird.
- Alle Designer:innen werden in Zusammenarbeit mit der Zellerfeld Shope Company ihren eigenen 3D-gedruckten Air Max-Style entwickeln, der ihre individuelle Persönlichkeit und ihren individuellen Style widerspiegelt und gleichzeitig eine Hommage an ihre Kultur und Community darstellt.
- Der Höhepunkt des Programms ist die Markteinführung des limitierten Air Max-Designs der jeweiligen Air Works-Teilnehmenden, das im Laufe des kommenden Jahres bis zum Air Max Day 2027 in der jeweiligen Community gefeiert wird.
Seit 1978, als die bahnbrechende Air-Dämpfungstechnologie von Nike eingeführt wurde und der Nike Tailwind debütierte, haben Designer:innen den legendären Nike Air Max-Stil immer wieder neu interpretiert und damit weltweit eine riesige Fangemeinde gewonnen.
Jetzt hat Nike ein aufregendes neues Programm entwickelt – Air Works –, um die nächste Generation des Air Max-Designs und der Air Max-Innovation zu inspirieren. Das allererste globale Forschungs-, Entwicklungs- und Designprogramm von Nike Sportswear für Air Max findet vom 11. bis 14. Mai 2026 statt. Dabei kommen acht Nachwuchsdesigner:innen aus Städten auf der ganzen Welt auf dem Philip H. Knight Campus von Nike in Beaverton, Oregon, zusammen.
""Mit Air Works feiern wir den kulturellen Einfluss des Air Max und laden eine Gruppe an globalen Creatives ein, gemeinsam an möglichen Zukunftsversionen zu arbeiten", sagt Andy Caine, VP und Creative Director von Nike Sportswear. "Das Programm ist auch eine Chance, tiefer in die Geschichte, Innovationen und Inspirationen des Air Max einzutauchen und die Perspektive von Außenstehenden mit den Tools, Talenten und Möglichkeiten von Nike zu vereinen, um neu zu definieren, was der Air Max für die heutige Generation bedeutet."
Diese Gruppe vielversprechender Designer:innen aus Peking, London, Los Angeles, New York, Paris, Shanghai, Seoul und Tokio lernt und arbeitet direkt mit Produktdesigner:innen und Techniker:innen von Nike, wird betreut und erhält praktische Einblicke. Sie knüpfen an vier Jahrzehnte Air Max-Innovation an, um neue kulturelle Ausdrucksformen von Air Max für zukünftige Generationen von Sneaker-Fans zu beeinflussen – sowohl für diejenigen, die sich für limitierte kulturelle Sondereditionen interessieren, als auch für diejenigen, die neugierig auf die Technologie von 3D-gedruckten Nike Schuhen sind.
Das dreitägige Programm bietet eine immersive Erfahrung rund um Air Max und beinhaltet die praktische Zusammenarbeit zwischen internationalen Designer:innen, internen Mentor:innen und externen Partner:innen. Darüber hinaus wird diese erste Gruppe von Air Works-Designer:innen durch Besuche in den Produktionsstätten, Forschungslabors und Designstudios von Nike, darunter das Nike Air Manufacturing Innovation-Werk, das Nike Sport Research Lab, das Department of Nike Archives, das Blue Ribbon Studio und das Bowerman Footwear Lab, neue Erkenntnisse und Perspektiven gewinnen.
Anschließend werden die Designer:innen ihre neu gewonnenen Erkenntnisse und ihr Wissen nutzen, um in Zusammenarbeit mit Zellerfeld unverwechselbare 3D-gedruckte Air Max-Styles zu entwickeln, die ihre individuellen Styles und Persönlichkeiten widerspiegeln und gleichzeitig ihre globalen Communitys feiern.
Nach dem dreitägigen Treffen folgt der eigentliche Höhepunkt des Air Works-Programms. Jede:r Designer:in wird eine eigene limitierte „Friends-and-Family“-Schuhversion auf den Markt bringen, die im Laufe des nächsten Jahres in der jeweiligen lokalen Community gefeiert wird, bis zum Air Max Day 2027, dem jährlichen Event von Nike, bei dem die neuesten Air Max-Modelle vorgestellt werden und beliebte Farbvarianten zurückkehren.
FAQ
Was ist Nike Air Works?
Air Works ist das allererste globale Forschungs-, Entwicklungs- und Designprogramm von Nike Sportswear für Air Max. Dabei kommen acht Nachwuchsdesigner:innen aus der ganzen Welt in der Nike Zentrale zusammen, um drei Tage lang zu lernen und von Nike Designer:innen und Techniker:innen betreut zu werden.
Wann findet Nike Air Works statt?
Das Programm findet vom 11. bis 14. Mai 2026 statt. Die Schuhe werden anschließend im Laufe des Jahres bis März 2027 (Air Max Day) auf den Markt gebracht.
Kann man die Nike Air Works-Schuhe kaufen?
Die Schuhe werden in limitierter Auflage für Familie und Freund:innen in den Communitys der Designer:innen veröffentlicht.