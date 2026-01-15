Der brandneue Nike ACG Zegama: Der ultimative Traillaufschuh für raues Gelände
Produktneuheiten
Mit seiner robusten, sicheren und strapazierfähigen Konstruktion unterstützt der ACG Zegama Athlet:innen auch unter den härtesten Bedingungen. Zugleich ist der Schuh leicht und unglaublich bequem.
- Der Nike ACG Zegama ist das strapazierfähigste Modell unter den All Conditions Laufschuhen und vereint erstklassige Dämpfung, Schutz und Traktion, um Läufer:innen zu unterstützen, die unter allen Bedingungen, Tag und Nacht, das unwegsamste Gelände der Welt bewältigen.
- Der Nike ACG Zegama verfügt über die neuesten innovativen Traillauf-Technologien, die anhand des Feedbacks von Eliteathleten entwickelt wurden, die den Schuh unter realistischen Bedingungen getestet haben.
- Zu den Verbesserungen des Zegama gehören eine dynamische ZoomX- und Cushlon 3.0-Kombinations-Mittelsohle für dynamische Energierückgabe und Stabilität sowie eine verbesserte Vibram-Megagrip-Außensohle für Traktion in jedem Gelände.
- Der Nike ACG Zegama ist ab Sommer 2026 auf Nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
Mach dich bereit für den ultimativen Traillaufschuh von Nike für bergiges Gelände. Der ACG Zegama ist die neueste Version des beliebten Nike Zegama und das robusteste All Conditions Schuhmodell. Er vereint die erstklassige Dämpfung, den Schutz und die Traktion, die Läufer:innen benötigen, um zu jeder Tages- und Nachtzeit lange Strecken unter unvorhersehbaren Bedingungen zu bewältigen.
Aufbauend auf der Tradition von Nike ACG, leichte, schnelle und für den Trail geeignete Schuhe zu entwickeln, wurde der ACG Zegama mit den neuesten Technologien verbessert und durch umfangreiche Vorabtests optimiert, die nicht nur intern, sondern auch in der Praxis von einer Gruppe von Eliteathleten durchgeführt wurden, die das Nike All Conditions Racing Department bilden.
"Der ACG Zegama wurde für maximale Dämpfung und Komfort auf den anspruchsvollsten Trails entwickelt, getestet und konstruiert", sagt Brenden McAleese, Director von Nike ACG Footwear. "Dank des Feedbacks von Athlet:innen, die extreme Belastungen kennen, konnten wir jedes Detail präzise anpassen, damit der ACG Zegama auf jeder Distanz überzeugt. Gleich beim Anziehen fallen die breitere Zehenkappe und der auf Trails abgestimmte ZoomX-Schaumstoff auf. Beides bietet Läufer:innen mehr Sicherheit in technisch anspruchsvollem Terrain."
Der Nike ACG Zegama wurde mit zukunftsweisenden Technologien ausgestattet, die auf dem Feedback von Athletentests basieren, die ihn während seiner Entwicklung getestet haben. Er fühlt sich leicht, erstklassig gedämpft und reaktionsschnell an, bietet aber auch Stabilität auf unvorhersehbaren, unebenen Trails. Dieses scheinbare Paradoxon ist das Ergebnis einer freiliegenden Kombination aus einer Mittelsohle aus Nike ZoomX- und Cushlon 3.0-Schaumstoff. Noch einzigartiger ist die Platzierung dieser Technologien unter dem Fuß.
Diese innovative Mittelsohlenkonstruktion ist nur der Anfang dessen, was den Nike ACG Zegama zum idealen Traillaufschuh macht. Das Selbstvertrauen, das Träger:innen empfinden, wenn sie mehrere Tage lang bei unzuverlässigen nassen und trockenen Wetterbedingungen über felsiges Gelände navigieren, ist kein Zufall – eine Vibram Megagrip-Außensohle mit einem verbesserten Stollenprofil und strategischer Gummibeschichtung sorgt für mehr Traktion und Strapazierfähigkeit. Darüber hinaus schützt eine Platte am Vorfuß auf steinigen Trails, ergänzt durch eine neu gestaltete Fersenpartie, die für mehr Kontrolle beim Aufsetzen in anspruchsvollem Gelände sorgt.
"Der ACG Zegama bietet dasselbe Level an Komfort und Stabilität wie sein Vorgänger, auf den ich mich schon immer bei meinem täglichen Training verlassen konnte. Außerdem ist er noch reaktionsfreudiger, wodurch das Laufen noch mehr Spaß macht", sagt der Athlet des All Conditions Racing Department, Caleb Olson, Gewinner des Western States Endurance Run 2025. "Er ist ein robuster Schuh, der sich super für technisch anspruchsvollere Läufe eignet, bei denen ich mich durch felsiges Gelände bewege und meine Füße den ganzen Tag über bequem und gut gedämpft sein müssen."
Das zukunftsweisende Design des ACG Zegama bietet außerdem eine bequemere und anpassungsfähigere Passform für lange Strecken. Dies ist auf den zusätzlichen Platz im Vorfuß- und Zehenbereich sowie auf die Polsterung an Lasche und Ferse zurückzuführen. Darüber hinaus sorgt ein Fit-Band für zusätzlichen Halt im Mittelfußbereich und einen festen Sitz, sodass sich die Träger:innen im Nike ACG Zegama sicher fühlen können. Außerdem verhindert eine elastischere und anpassungsfähigere Gamasche, dass Steine und Schmutz in den Schuh gelangen.
Jedes Merkmal und jede Verbesserung des Schuhs ist auf das Feedback des Nike All Conditions Racing Department zurückzuführen, dessen Athlet:innen den ACG Zegama unter einer Vielzahl von realistischen Bedingungen im Gebirge auf der ganzen Welt getragen haben, wobei sie Entfernungen von bis zu 160 Kilometern und über einen Zeitraum von bis zu acht Wochen zurückgelegt haben. Kein Stein blieb auf dem anderen.
"Ich habe den ACG Zegama ein paar Tage vor einem wichtigen Wettkampf zum ersten Mal getragen. Die Strecke war extrem steil und felsig", berichtet Tyler Green, zweimaliger Zweiter bei den Western States und Mitglied des All Conditions Racing Department. "Der Schuh fühlt sich von Anfang an hervorragend an. Die Traktion ist hervorragend. Und dazu sieht er natürlich auch noch richtig gut aus."
Der Nike ACG Zegama, dessen Markteinführung für Sommer 2026 geplant ist, wird auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.