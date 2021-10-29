Straßenfußballer Alan Landeros aus Mexiko-Stadt feilt an seinen Skills

Ideen fallen mir zu jeder Tages- und Nachtzeit ein. Manchmal reicht es, wenn ich mir einfach ein altes Video von mir anschaue. Bei schwierigen Tricks warte ich aber lieber bis zum Training. Ich habe mich in der Vergangenheit öfter verletzt, wenn ich etwas Neues ausprobiert habe, ohne einen wirklichen Plan zu haben. Einmal habe ich mir mein Knie so kaputt gemacht, dass ich vier Monate nicht trainieren konnte. Als ich dann wieder anfing, merkte ich, dass ich Angst hatte, neue Dinge zu machen, weil ich mich nicht nochmal verletzen wollte. Dadurch wurde es aber nur schlimmer, denn ich entwickelte mich nicht mehr weiter und verlor die Motivation. Jetzt versuche ich, mehr mit dem Kopf an die Sache ranzugehen, auch wenn ich am Ende natürlich immer noch ein Risiko eingehe. Wenn ich falle, ist das OK. Aber ich möchte nicht ständig auf der Stelle treten.