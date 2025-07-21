Der Nike Metcon 10 bringt Geschicklichkeit und Stabilität ins funktionelle Fitnesstraining

Erin Gleason, Senior Product Manager bei Nike, erläuterte, dass sich das Designteam detailliert mit dem Feedback von Sportlern befasst und die verschiedenen Elemente von CrossFit- und metabolischem Ausdauertraining sorgfältig abgewogen hat, um zu verstehen, wie es den Metcon 10 noch funktionaler als seine Vorgänger gestalten können.

„Wir haben uns wie besessen auf unsere Trainingsathleten und ihre Bedürfnisse konzentriert und dann Innovationen entwickelt, mit denen wir ihre Probleme lösen“, erklärte Gleason. „Ich glaube, am meisten stolz sind wir bei diesem Produkt darauf, dass wir den Sportlern wirklich zugehört haben.“

Dank des Feedbacks, das sich Gleason und ihr Team eingeholt hatten, war ihnen bekannt, dass beim Gewicht und der Beweglichkeit des Schuhs das bestehende Verbesserungspotenzial genutzt werden musste, ohne dabei die Stabilität des Schuhs zu beeinträchtigen. „Schwere Hebeübungen sind ein wichtiger Teil des Programms, aber wir haben auch verstanden, dass man vielleicht von Langhantel-Cleans oder Snatches direkt zu einem Lauf um den Block übergehen möchte“, führte Gleason aus. „Bei einem schweren Deadlift will man einen Schuh, der einem das Gefühl gibt, dass man diese Bewegung mit der richtigen Mechanik effizient ausführen kann. Ein Schuh, der einen dabei aber wirklich unterstützt, kann richtig klobig und unangenehm zu tragen sein, wenn man mit ihm laufen geht. Bei der Entwicklung des Metcon 10 haben wir uns also überlegt, wie der Schuh bei schweren Deadlifts unterstützen und gleichzeitig als besser Laufschuh fungieren kann.“