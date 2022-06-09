Für Raj Mistry sind Laufschuhe mehr als einfach nur Laufschuhe.



"Sie sind Teil deiner ganz eigenen Story", erklärt der Nike Senior Apparel Designer. "Wenn du eine tiefere Beziehung zu Dingen entwickelst, hast du eine Verbindung zu ihnen. Und dann willst du, dass sie möglichst lange halten."



Indem du deine Schuhe reinigst, vertiefst du diese Beziehung. Außerdem entwickelst du ein achtsameres Konsumverhalten und kaufst dir nicht ständig etwas Neues. "Ich werfe meine Schuhe nicht einfach weg, wenn ein neuer Schuh auf den Markt kommt oder wenn ich ein paar Kilometer damit gelaufen bin", erklärt Raj, der sich mit Begeisterung um alte Bekleidungsstücke aus seinem Leben kümmert.



Raj gibt dir in dem Video oben einige Tipps, wie du deine Schuhe jeden Tag sauber hältst und sie intensiv reinigst, wenn sie mal richtig schmutzig geworden sind.



Weitere Tipps zur Pflege deiner Laufschuhe mit dem Ziel, ihre Lebensdauer zu verlängern – Schnürsenkel aufmachen, motivierende Sprüche draufschreiben und vieles mehr – findest du in unserem Guide.