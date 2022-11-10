Die besten kleinen Geschenke für Herren von Nike

Die 8 besten kleinen Geschenke für Herren von Nike
Einkaufs-Guide
Von Uhrenarmbändern bis hin zu Beanies – diese Ideen für kleine Geschenke sollten auf deiner Einkaufsliste nicht fehlen.
Manchmal sind es die kleinen Geschenke, die am nützlichsten und bedeutsamsten sind. Wenn du ein Geschenk für einen Verwandten, ein Kind oder eine Person suchst, die dir am Herzen liegt, bietet Nike eine große Auswahl je nach Bedürfnis, Interesse und Persönlichkeit.
Hier findest du die besten Ideen für kleine Geschenke von Nike für Herren.
Die 8 besten kleinen Geschenke für Herren von Nike
1. Trainings-Equipment für zu Hause von Nike
Wenn derjenige gerne zu Hause trainiert, kannst du ihn mit verschiedenen kleinen Essentials für sein Home-Gym überraschen. Mini-Widerstandsbänder gibt es im Dreierpack – leichter, mittlerer und schwerer Widerstand.
Oder verschenk ein Paar Push-up-Griffe von Nike, die eine rutschfeste Oberfläche haben und weich sowie ergonomisch sind. Am Ende des Workouts tut ihm vielleicht ein Nike Recovery Ball gut, mit dem er bestimmte Muskeln massieren kann.
(Verwandter Artikel: Kein Gym, kein Problem: Die 5 besten Home-Workouts zum Ausprobieren)
2. Nike Watch Armband
Wenn du jemanden beschenken willst, der eine Apple Watch trägt, könntest du ihm mit einem neuen Uhrenarmband eine Freude machen. Nike Sport Loops und Sportarmbänder sind entweder aus atmungsaktivem Nylongewebe oder aus perforiertem High-Performance-Fluorelastomer, das sich weich auf der Haut anfühlt. Es sind verschiedene Farben wie Weiß, Marineblau, Olivgrün, Schwarz oder Pride-Farben verfügbar.
3. Nike Cap
Um welche Aktivität es auch geht, es gibt immer eine passende Nike Cap. Vielleicht braucht derjenige, den du beschenken möchtest, eine neue Cap für den Court. Ein leidenschaftlicher Läufer wiederum würde sich über eine Nike Dri-FIT Trailrunning-Cap freuen. Für kalte Temperaturen kannst du dich für eine Beanie entscheiden, die es in vielen Farben und Mustern gibt.
(Verwandter Artikel: Die 7 besten Nike Caps für dein nächstes Workout)
4. Nike Sonnenbrillen
Nike Sonnenbrillen gibt es in verschiedenen Styles, je nach Interessen der Person, die du beschenken möchtest. Wähl eine speziell für das Laufen entworfene Sonnenbrille mit einem durchgehenden Glas oder eine Lifestyle-Sonnenbrille mit polarisierten Gläsern für den Alltag.
5. Nike Handschuhe
Hier eine weitere Idee für kleine Geschenke, die du je nach Interessen des Beschenkten auswählen kannst. Ob isolierte Laufhandschuhe, Fußballhandschuhe oder Gewichtheber-Handschuhe – mit dieser Geschenkidee bleiben alle Hände wohlig warm.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Laufhandschuhe)
6. Nike Wasserflasche
Eine Nike Wasserflasche ist ein kleines und einfaches Geschenk, das oft Verwendung findet. Du kannst dich für eine robuste Edelstahlflasche entscheiden, mit der man sich für den Pendleralltag wappnen kann, oder für eine Shakerflasche, die für Proteinpulver oder Pre-Workout-Nahrungsergänzungsmittel gedacht ist. Die Handheld-Wasserflasche zum Laufen hat auch eine kleine Reißverschlusstasche für Schlüssel.
7. Nike Socken
Socken sind ein Klassiker unter Geschenken. Du hast die Wahl zwischen langen Nike Dri-FIT-Socken in Weiß oder Tie-Dye, spezielleren Socken wie gerippten Laufsocken oder gepolsterten Trainingssocken und vielen anderen Modellen. Nike Socken gibt es als Füßlinge, Knöchelsocken, Crew-Socken und Kniestrümpfe.
(Verwandter Artikel: Wie finde ich Socken für schwitzende Füße)
8. Nike Unterwäsche
Ein weiteres beliebtes Geschenk ist Unterwäsche. Die Dri-FIT-Technologie in den Boxershorts für Herren sorgt dafür, dass Schweiß abgeleitet wird. Die Boxershorts werden aus elastischer Mikrofaser gefertigt, die sich sanft auf der Haut anfühlt. Alternativ gibt es verschiedene Jockstraps und Unterhemden.
Text: Emilia Benton