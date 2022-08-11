Trained Podcast: Mehr Beweglichkeit mit Kelly Starrett
Coaching
Du hast mal wieder mit einer schmerzhaften Verletzung zu kämpfen? Der Bewegungsansatz dieses Physiotherapeuten könnte genau das sein, was du jetzt brauchst.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Du willst deine sportliche Bestform erreichen? Dann geht es nicht nur darum, härter zu trainieren, schwerer zu heben oder schneller zu laufen. Laut Kelly Starrett, einem Arzt für Physiotherapie, kannst du nur dann deine Performance verbessern, wenn du die entsprechenden Grundlagen beherrschst. In dieser Folge spricht der CrossFit-Trainer und Mitbegründer von The Ready State mit Moderatorin Jaclyn Byrer darüber, wie wir durch die Verbesserung unserer Beweglichkeit eine solide Grundfitness aufbauen. Er erklärt, welche Grundtechniken dazu beitragen, das Verletzungsrisiko zu minimieren, und wie sie konsequent in allen Bereichen von Sport und Fitness eingesetzt werden können. Außerdem verrät er, wie jeder von uns fit bleiben kann – egal, ob im Fitnessstudio oder außerhalb davon.
"Es sind nicht unbedingt diejenigen am erfolgreichsten, die am härtesten arbeiten. Es geht darum, wer die meisten Skills hat und diese auch geschickt anwenden kann."
Kelly Starrett
Physiotherapeut, CrossFit-Trainer und Mitbegründer von The Ready State
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.