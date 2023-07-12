Kein Pride, kein Sport: Joy Run Collective

No Pride, No Sport
Die LGBTQIA+ Community gab es schon immer – sie hat Grenzen überwunden, indem sie sich mutig und ausdrucksstark für Innovationen, Begeisterung und Lebensfreude eingesetzt hat. Wir stellen die Athlet:innen* und Kollektive vor, die dauerhafte und positive Zeichen im Sport setzen, damit sich zukünftige Generationen angenommen und befähigt fühlen, sich genauso frei zu bewegen wie alle anderen.
Falls du noch nichts von der Joy Run Collective in Berlin gehört hast, stellen wir sie dir hier vor. Diese inspirierende Community wurde von Huyen (sie/ihr) gegründet, nachdem sie beim Laufen feststellte, wie positiv sich der Sport auf ihr Selbstvertrauen auswirkt. Die Joy Run Collective macht sich für BIPOC* und queere Menschen stark und hat es sich zum Ziel gesetzt, mehr queere Menschen für den Laufsport zu begeistern.
Diese inklusive Gruppe bietet Menschen, die ihre Freude an der Bewegung frei ausleben wollen, ein sicheres und positives Umfeld. Die Joy Run Collective ist dabei, die Laufszene in Berlin zu revolutionieren und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich künftige Generationen beim Laufen sicher und wohlfühlen können.
Spaß und Gemeinschaft
Hany (sie/xier) und Jarred (er/xier) sind stolz darauf, Teil der Gruppe und der Joy Run-Community zu sein. Hier werden sie repräsentiert und gesehen und – was am Wichtigsten ist – haben die Möglichkeit, ihren Platz in der wunderschönen Umgebung Berlins zurückzuerobern.
Wenn sich Hany und Jarred in einem Safe Space gesehen fühlen, fühlen sie sich sicher. Unbeschwert laufen zu können, wird oft als selbstverständlich angesehen, aber beim Joy Run Collective erfüllt es die beiden mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit und Befreiung. Laufen ist für sie mehr als eine reine körperliche Aktivität – es ist eine mentale Reise, bei der sie lernen, ganz im Moment zu bleiben, auf ihren Körper zu hören und nicht darauf zu achten, was andere denken könnten.
"Es ist so wichtig, seinen Platz in dieser Welt zu behaupten, aber auch den Platz mit anderen Menschen zu teilen."
Lauf mit uns
Hat dich diese Story inspiriert? Dann lass dich von Huyen, Hany und Jarred bei einem 30-minütigen Lauf begleiten, bei dem sie dir von ihren Erfahrungen und Gründen erzählen, warum sie durch das Joy Run Collective zum Laufen gekommen sind.
Ganz gleich, ob du zur LGBTQIA+ Community gehörst oder sie als Ally unterstützt: Es war nie wichtiger, sich mit diesen Themen zu befassen, um nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag Bewegung in die Diskussion zu bringen und andere zu sensibilisieren.