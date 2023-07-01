Jordan Brand bringt den Air Jordan XXXVIII auf den Markt

Der Air Jordan XXXVIII ist das nächste Kapitel in der Geschichte der Basketballschuhe von der Jordan Brand. Der Sneaker führt die neue Plattentechnologie X-Plate ein. Diese orientiert sich an Michael Jordans Spielstil, wie z. B. seiner gekonnten Fußarbeit, seiner Beweglichkeit auf dem Court und seinem Fadeaway Sprungschuss.

Er unterstützt die komplizierte Fußarbeit auf dem Court und ist so konzipiert, dass die Spieler:innen bei Drehungen, Richtungswechseln und Verteidigungsschritten das optimale Gefühl auf dem Court behalten. Die X-Plate in der Sohle des Sneakers ist eine Hommage an die X-förmigen Riemen des Air Jordan VIII. Sie trägt bei schnellen Bewegungen dazu bei, dass der Fuß sicher im Fußbett bleibt.

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