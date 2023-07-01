Jordan Brand bringt den Air Jordan XXXVIII auf den Markt
Produktneuheiten
Der neueste Air Jordan Performance-Basketballschuh zeichnet sich durch eine neue Plattentechnologie in der Sohle und viele andere einzigartige Details aus.
Ursprünglicher Inhalt erschienen am: 1. Juli 2023
Wissenswertes:
- Inspiriert von den Riemen des Air Jordan VIII wird der Air Jordan XXXVIII erstmalig mit der X-Plate ausgestattet, einer neuen Plattentechnologie, die den Fuß der Spieler:innen bei schnellen Bewegungen sicher im Fußbett hält.
- Die auf dem Obermaterial aufgestickten Details sind eine Hommage an Michael Jordans Leistung in der Meisterschaftsserie 1993.
- Der Air Jordan XXXVIII ist der nachhaltigste Air Jordan Signature-Schuh in der Geschichte der Jordan Brand. Er besteht zu mindestens 20 Prozent (Gewichtanteil) aus recyceltem Material.
- Der Air Jordan XXXVIII erscheint am 18. August 2023.
Der Air Jordan XXXVIII ist das nächste Kapitel in der Geschichte der Basketballschuhe von der Jordan Brand. Der Sneaker führt die neue Plattentechnologie X-Plate ein. Diese orientiert sich an Michael Jordans Spielstil, wie z. B. seiner gekonnten Fußarbeit, seiner Beweglichkeit auf dem Court und seinem Fadeaway Sprungschuss.
Er unterstützt die komplizierte Fußarbeit auf dem Court und ist so konzipiert, dass die Spieler:innen bei Drehungen, Richtungswechseln und Verteidigungsschritten das optimale Gefühl auf dem Court behalten. Die X-Plate in der Sohle des Sneakers ist eine Hommage an die X-förmigen Riemen des Air Jordan VIII. Sie trägt bei schnellen Bewegungen dazu bei, dass der Fuß sicher im Fußbett bleibt.
(Verwandter Artikel: Die Jordan Brand bringt den Signature-Schuh Tatum 1 auf den Markt)
Das innere Fischgräten-Traktionsprofil unter dem Fuß sorgt in Kombination mit einem Zoom Strobel-Dämpfungselement und dem Cushlon 3.0-Schaumstoff für ein reaktionsfreudiges Tragegefühl.
Das bestickte Obermaterial über dem Vorfußbereich gibt dem Fuß Halt und ist gleichzeitig eine Hommage an Michael Jordans Leistung in der Meisterschaftsserie 1993. Die 41 Kreuzschraffuren auf dem Kragen stehen zum Beispiel für Jordans Durchschnitt von 41 Punkten pro Spiel in der Serie. Drei Diamanten auf der Innenseite symbolisieren die dritte aufeinanderfolgende Meisterschaft der Chicagoer Franchise.
Der Air Jordan XXXVIII ist der nachhaltigste Air Jordan Signature-Schuh in der Geschichte der Jordan Brand. Er besteht zu mindestens 20 Prozent (Gewichtanteil) aus recyceltem Material.
Erscheinungsdatum: Der Air Jordan XXXVIII erscheint am 18. August im Colorway "Fundamental white, red and black" auf jordan.com und bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit.
Der "FIBA" Colorway ehrt die International Basketball Federation, dem weltweiten Dachverband des Basketballs. Das weiße Obermaterial wurde mit einer Innensohle in den leuchtenden Farben des "FIBA"-Logos kombiniert. Der "FIBA" Colorway erscheint am 7. September.
Die "Center Star" Colorway ist vom Frauenfußball inspiriert und erscheint am 25. September.
Häufig gestellte Fragen
Wann kommt der Air Jordan 38 auf den Markt?
Der Air Jordan XXXVIII erscheint am 18. August 2023 im Colorway "Fundamental white, red and black" auf jordan.com und bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit. Der "FIBA" Colorway erscheint am 7. September und der "Center Star" Colorway am 25. September.
Was kostet der Air Jordan 38?
Der Verkaufspreis für den Air Jordan XXXVIII beträgt $200.