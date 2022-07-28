Jaelin Howell: Der Übergang zum professionellen Fußball

Trained Podcast: Die Zukunft des Fußballs mit Jaelin Howell
Coaching
Hast du dich schon einmal gefragt, wie man im US-Fußball ganz nach oben kommt? NWSL-Mittelfeldspielerin Jaelin Howell erzählt es dir.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Wie so viele von uns fing auch Jaelin Howell an, Fußball zu spielen, bevor sie überhaupt lesen konnte. Aber sie gehörte zu den wenigen, die es in die erste Auswahl einer Spitzenmannschaft – in ihrem Fall des Racing Louisville FC – und in die US-Nationalmannschaft schaffen. In dieser Folge erzählt der aufsteigende Fußballstar im Gespräch mit Moderatorin Jaclyn Byrer, wie ihr Weg dorthin aussah: der Vorteil, aus einer Familie voller Sportler:innen zu stammen, die Härten des Collegesports und wie sie es von der Vereinsspielerin zur NCAA-Spielerin und schließlich zum Profi geschafft hat. Sie berichtet, was sie von den Frauen gelernt hat, die ihr den Weg geebnet haben, was für ein Gefühl es ist, mit den Stars zu spielen, die man als Kind bewundert hat, und was sie selbst der nachfolgenden Generation hinterlassen möchte.
"Ich finde, es ist unglaublich wichtig, die nächste Generation zu inspirieren und nicht nur als Fußballspielerin, sondern auch als Mensch ein Vorbild zu sein."
Jaelin Howell
Nike Sportlerin und Mittelfeldspielerin beim Racing Louisville FC
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.