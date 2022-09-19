Überwindung von mentalen Blockaden

Dich überkommt ein erdrückendes Gefühl der Angst, wenn du gerade dabei bist, eine erfahrenere Freundin bzw. einem erfahrenerem Freund eine eisige Skipiste hinunterzufolgen? Du glaubst, du kannst deine Präsentation nicht halten, obwohl du sie immer und immer wieder durchgegangen bist? Du traust dich nicht, bei einem Telefonat mit deinem neuen Team etwas zu sagen, weil du dir nicht sicher bist, ob du es verdient hast, ein Teil davon zu sein?

Angst, mangelndes Selbstvertrauen oder das Gefühl, eine Hochstaplerin bzw. ein Hochstapler zu sein, können eine Gefahr für deinen hart verdienten Fortschritt darstellen. Oft werden diese mentalen Blockaden von den Hormonen Adrenalin und Cortisol verursacht, die den Körper in bedrohlichen oder stressigen Situationen überschwemmen, erklärt Dr. Regine Muradian, lizenzierte klinische Psychologin, die sich auf Leistungsangst spezialisiert hat. Diese Hormone können dafür sorgen, dass der Körper in den Kampf-oder-Flucht-Modus geht. Daraus resultiert eine Kaskade körperlicher Symptome, wie beispielsweise Herzrasen, Engegefühl in der Brust und/oder schwitzige Handinnenflächen, sowie das Gefühl, innerlich zu erstarren, was auch als "Panikgefühl" bezeichnet wird. Aber Untersuchungen zufolge ist das nichts, was du nicht überwinden kannst.

Wenn du denkst, dass nur du in solchen Momenten Probleme hast, wird dich folgende Aussage überraschen. "Es leiden mehr Menschen an stressbedingten Störungen als man denkt. Selbst Profis sind da keine Ausnahme", erklärt Greg Chertok, der als zertifizierter Berater für mentale Performance mit Spitzensportler:innen zusammengearbeitet hat, die bei hochkarätigen Events wie den Olympischen Spielen, dem Super Bowl und dem Stanley Cup angetreten sind. (Denk nur mal daran, wie viele große Spiele wegen eines einzigen verpassten Tores oder Feldtores verloren wurden.)

Noch besser, als in guter Gesellschaft zu sein, sind die folgenden einfachen Techniken, die dir helfen, dich selbstbewusst auf das zu konzentrieren, was vor dir liegt. Hier erfährst du mehr über die drei häufigsten mentalen Blockaden, die bei dir ein panisches Gefühl hervorrufen können. Außerdem zeigen dir Expert:innen, was du dagegen tun kannst.