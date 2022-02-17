Hackney Wick FC. From The Grounds Up

"Fußball hat die Kraft, Menschen zu vereinen."



Das sind die Worte von Bobby Kasanga, Gründer des Hackney Wick FC, einem Fußballverein in London. Und sie haben sich in Städten und Communitys auf der ganzen Welt immer wieder bewahrheitet: Fußball kann Leben verändern.



Aber das geschieht nicht über Nacht. Es braucht Menschen wie Bobby, die jahrelang daran arbeiten, einen Traum wahr werden zu lassen. Bobby wurde 2015 aus dem Gefängnis entlassen und hatte das große Ziel, sein Leben zu ändern und in seiner Nachbarschaft, die von Gewalt und Gentrifizierung geprägt war, etwas Gutes zu tun. Er gründete den Hackney Wick FC. Er ging von Tür zu Tür und sammelte Geld. Fast fünf Jahre später zählt sein Verein Hunderte Mitglieder: Männer, Frauen und Kinder.



In unserer neuen Serie "From the Grounds Up" stehen Menschen im Mittelpunkt, die wissen, dass sie mit Fußball und Sport in ihrem Umfeld und auf der ganzen Welt etwas bewegen können.



Sieh dir oben die erste Folge an, erfahre unten mehr über die Menschen des Hackney Wick FC und freu dich auf weitere Folgen über den Paris Alesia FC und die Fitzroy Lions aus Melbourne.