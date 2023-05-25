7 Golf-Outfits für Herren
Styling-Tipps
Wirf einen Blick auf schicke Poloshirts, Hosen und Golfschuhe
Ein richtig gutes Golf-Outfit für Herren muss nicht kompliziert sein. Ein Poloshirt und eine Hose (oder Shorts) bilden die Grundlage. Dazu kommen die richtigen Schuhe, Handschuhe und eine Kopfbedeckung.
Außerdem nützlich während eines Tags im Golfclub (egal, ob du alle 18 Löcher oder nur die Back Nine angehst) sind ein Gürtel, eine Sonnenbrille und etwas Wärmeres zum Überziehen. Wenn die Temperaturen steigen, sind kurze Ärmel und atmungsaktive Funktionsmaterialien angesagt – und Shorts, falls du deine Waden zeigen möchtest und der Dresscode es erlaubt.
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Aber da der Dresscode für ein Herren-Golf-Outfit recht eindeutig ist, sieht man auf dem Grün nur selten etwas anderes als adrette Poloshirts, Khakihosen und Chinos. Das bedeutet allerdings nicht, dass du nicht kreativ werden und deine persönlichen Style-Grenzen mit einer neuen Farbe, einem spannenden Print oder einer modernen Silhouette erweitern kannst. Wie wäre es mit golftauglichen Rundhalsoberteilen und Jogginghosen?
Das gilt auch für Golfschuhe. Erwartet werden Captoes, Brogues oder Oxford-Schuhe. Aber wieso nicht mit speziell für den Golfplatz designten Air Jordans Blicke auf dich ziehen und dich vom Tee bis zum letzten Schlag unbesiegbar fühlen?
Egal, ob du deine erste Stunde nimmst oder dich auf ein Turnier vorbereitest: Die nachfolgenden sieben Golf-Outfits für Herren lassen dich selbstbewusst abschlagen und so dein Handicap im unteren Bereich halten.
Sieben Golf-Outfits für Herren
1.Poloshirt + Crop-Hose + Gürtel + Golf-Sneaker mit Mesh
Entdecke den klassischen Look aus Poloshirt und Hose mit Farbakzenten und interessanten Mustern neu. Besonders im Sommer gilt: Je auffälliger die Farbe des Poloshirts, desto besser. Eine weiße Hose aus einem Material, das nicht auf der Haut anhaftet, erhöht die Sommertauglichkeit dieses Outfits noch weiter.
Zwei weitere Details sind der leichte Crop-Schnitt über den Knöcheln und die flexible Passform: So behältst du nicht nur einen kühlen Kopf, sondern auch volle Bewegungsfreiheit im Bereich der Beine. Atmungsaktive Golf-Sneaker mit Mesh und ein Gürtel runden das Outfit ab.
2.Golfjacke + Poloshirt + Khakihose + stützende Schuhe
Falls du im Regen spielst, ist eine leichte Golfjacke aus wasserabweisendem Material unerlässlich. Diese luftige und vielseitige Jacke ist auch für Wind und Sonne geeignet. Flexible Khakihosen sind ein wahrer Klassiker des Sports und du kannst sie, wie auch ein weißes, schweißableitendes Poloshirt, bei jedem Wetter tragen.
Stützende Golfschuhe bereiten dich auf alle Eventualitäten vor. Details wie die superweiche Dämpfung an empfindlichen Stellen wie Knöchel und Mittelfuß helfen dir dabei, wie auf Wolken vom ersten bis zum letzten Loch zu schweben.
3.Golfpullover + Oberteil mit Viertelreißverschluss + Chinos + Retro-Golfschuhe
Für einen kalten Tag auf dem Platz brauchst du mehrere Schichten. Den Anfang macht ein Golfpullover aus Merinowolle. Ein farblich abgestimmtes Oberteil mit Viertelreißverschluss sorgt für genügend Wärme und lässt dich gleichzeitig deinen ganz persönlichen Style nach außen tragen. Chinos eignen sich für jedes Wetter – bei eher trüber Wetterlage passt etwas Dunkles wie Schwarz gut zur Atmosphäre. Der letzte Teil dieses Outfits sind Retro-Golfschuhe mit einem gewissen 90er-Charme, die nicht nur optisch zu begeistern wissen: Dank der modernen Technologie unterstützen sie deine Spielleistung.
4.Elegante Hose + klassisches Poloshirt + Reißverschlussjacke + Anzugschuhe
Dieser Turnier-Look ist schick und professionell. Die elegante Hose aus flexiblem Material macht Eindruck und bietet gleichzeitig außergewöhnlichen Tragekomfort bei Abschlägen, Slices, Ausholbewegungen und Putts.
Das melierte Poloshirt ist ein wahrer Klassiker, der dich in der heißen Phase des Turniers kühl hält. Die Golfjacke mit Reißverschluss lässt sich einfach an- und ausziehen, wenn du dich aufwärmen willst oder die Wetterbedingungen sich ändern. Von Anzugschuhen inspirierte Golfschuhe sorgen für einen smarten und sicheren Look. Eine Sohle mit Spikes gibt dir den Grip, den du brauchst, um bei jedem Schlag voll abzuliefern.
5.Hoodie + 5-Pocket-Hose + Cap + High Tops
Herren-Golf-Outfits basieren normalerweise auf klassischen Kleidungsstücken, aber wieso nicht mit ein paar Street-Elementen frischen Wind auf den Platz bringen? Ein einfacher Hoodie aus Funktionsmaterial ist ein guter Anfang: Er ist vielseitig, bequem und wirkt entspannter als ein Pullover, ist aber dennoch nicht unelegant. Eine von Jeans inspirierte 5-Pocket-Hose sorgt für einen modernen, coolen Look und bietet beim Ausholen genügend Stretch für deine Hüfte. Der coole Abschluss dieses Outfits sind Golf-High-Tops und eine schweißableitende Snapback.
6.Atmungsaktives Poloshirt + Shorts + Cap + Sonnenbrille
Das ultimative Golf-Herrenoutfit für den Sommer besteht aus Shorts und einem leichten, schweißableitenden Poloshirt als Grundlage. Zusammen mit den vor der Sonne schützenden Accessoires wie der klassischen Cap mit Schweißband an der Innenseite und der Performance-Sonnenbrille mit belüftendem Design gegen Beschlagen eignet sich dieser Look für heißes Wetter und strahlenden Sonnenschein.
7.Poloshirt für Jungen + Sneaker + wendbarer Gürtel + Handschuhe
Lass einen jungen Golfer erste Luft auf dem Green schnuppern – mit diesem klassischen Look, der sich sowohl für Golfstunden als auch für Übungsrunden eignet. Den Anfang macht ein atmungsaktives Poloshirt in einem Farbton, der vielseitig kombiniert werden kann. Perfekt dazu passen Shorts oder lange Hosen. Unerlässlich für die ersten Schritte: Golfschuhe. Entdecke die Modelle mit Traktion, Atmungsaktivität und flexibler Mittelsohle aus Schaumstoff. Der wendbare Gürtel passt einfach zu jedem Golf-Outfit. Und mit leichten, dehnbaren Golf-Handschuhen sieht der Golfnachwuchs schnell wie ein Profi aus.
Text: Laura Lajiness Kaupke