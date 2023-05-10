5 Golf-Outfits für Damen

Für einen Tag auf dem Green runden Golf-Outfits für Damen – oder besser der richtige Style – das Erlebnis perfekt ab.

Natürlich gibt es auch dezenten Applaus für ein gutes Spiel, aber mit einem stylishen Golf-Outfit ist es noch besser. Auch Anfänger:innen erreichen meistens mehr in einem passenden Golf-Outfit. Es ist schließlich immer gut, für den Erfolg richtig angezogen zu sein …

Spoiler-Alarm: Die besten Golf-Outfits bieten mehr als Country Club-Ästhetik. Dazu gehören Funktionsmaterialien, stabile Schuhe, flexible Silhouetten und Zubehör von Schirmmützen bis zu Handschuhen. Dabei geht es nicht nur um den eigenen Stil oder Geschmack. Auf privaten Golfplätzen gibt es normalerweise strenge Dresscodes, während für andere die unausgesprochenen Regeln der Golfkultur von klassischer Kleidung mit sportlicher Note gelten.

Bei dem richtigen Golf-Outfit für Damen sind die Länge und das Material wichtig. Das bedeutet, dass Shorts, Röcke, Kleider und Skorts über das Knie reichen und nicht extrem kurz sein sollten. Kragen sind bei langärmligen, kurzärmligen oder ärmellosen Oberteilen die Norm. Dezente Oberteile, Golf-Hoodies oder Pullover mit höher geschnittenem Kragen gelten aber normalerweise auch als akzeptabel. Ganz schön viele Regeln!

Da so viel zu berücksichtigen ist und du dich schließlich auch auf dein Spiel konzentrieren möchtest, stellen wir fünf schöne Golf-Outfits für Damen vor. Hier sind die besten Outfits für dein nächstes Spiel.