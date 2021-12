Gestylt von: Megan Rapinoe

"Ich mag Gegensätzliches" erzählte uns Megan Rapinoe kürzlich bei einem Besuch auf dem Nike Campus in der Nähe von Portland, Oregon.

Damit meinte sie ihren Kleidungsstil, aber dieselbe toughe Einstellung gilt auch für Megans starke Leistungen in schwierigen Spielen und die couragierte Art, mit der sie auch abseits des Platzes spannende und kontroverse Gespräche führt.

In Sachen Style ist Megan der Meinung, dass das, was man trägt, auch Teil eines größeren Dialogs sein kann. "Sich als Frau mehr Freiheiten rauszunehmen als gewohnt, öffnet allen die Tür", so Megan.

Einige Wochen später haben wir Megan in ihrem Haus in Seattle in mehreren Looks fotografiert, für die sie ihre neuesten Nike Lieblingsstücke mit Teilen aus ihrem eigenen Kleiderschrank kombinierte. Scroll nach unten, um dir die Looks anzusehen und Megans Favoriten zu shoppen.