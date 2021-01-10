Fußballstar Alex Morgan verrät ihre besten Trainingstipps

Die zweifache Weltmeisterin Alex Morgan ist bislang jede Herausforderung immer mit Vollgas angegangen. 2019 brach sie zusammen mit der amerikanischen Frauen-Fußballnationalmannschaft Zuschauerrekorde, erzielte eine Rekordanzahl von Toren und setzte ein starkes Zeichen für die Anerkennung von erfolgreichen Frauen im Berufsleben, die ihnen oft verwehrt wird. Aber damit nicht genug: 2020 brachte Alex ihr erstes Kind zur Welt und zog für ihren neuen Verein von Amerika nach Europa – alles mitten in einer globalen Pandemie. Als erste Interviewpartnerin des "Trained" Podcasts 2021 spricht die Star-Stürmerin mit Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty darüber, wie sie auch während ihrer Auszeit vom Profisport weiterhin mental immer beim Fußball geblieben ist. Außerdem gibt sie uns einen Einblick in ihre täglichen Ernährungs- und Trainingsroutinen, die uns allen helfen könnten, unsere Ziele im Auge zu behalten.