Nike Yoga-Lehrer Fabian Domenech erklärt, wie du zu dir selbst findest

Trained Podcast: Authentizität finden – mit Fabian Domenech
Coaching
Nike Yogalehrer Fabian Domenech hat schon auf der ganzen Welt unterrichtet. Erfahre in dieser Folge, was er dabei über sich selbst und seine Yogapraxis gelernt hat.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Yogapraktizierenden in den Vereinigten Staaten fast verdreifacht. Fabian Domenech überrascht das nicht. Er fand zum Yoga, als er eine aufstrebende Karriere in der Modewelt, einen Vollzeitjob in der Dienstleistungsbranche und Termine als CrossFit-Coach im schnelllebigen London unter einen Hut bringen musste. Dank Yoga, Meditation und seinen ausgedehnten Weltreisen hat er seitdem erfahren, welche Kraft Selbstliebe hat und wie wichtig es ist, loszulassen. In dieser Folge spricht der Nike Yogalehrer und CrossFit-Coach mit Moderatorin Jaclyn Byrer über mentale Gesundheit, über das Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit, das er im Sport findet, und darüber, was wir von jedem seiner Kurse erwarten können.
"Wir brauchen Yoga in unserem Leben, um unsere eigene Mitte zu finden und als Person menschlicher zu werden. Es gibt zwar viele Menschen, aber zu wenig Menschlichkeit, und Yoga macht dich menschlich."
Fabian Domenech
Nike Yogalehrer und CrossFit-Coach
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.