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Letzte Aktualisierung: 2. November 2023
4 Min. Lesezeit

Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

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Eliud Kipchoge

Eliuds Laufinspirationen

  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    Patience gets you there faster.

    Wer läuft, sollte geduldig sein. Es ist nicht immer einfach, beharrlich dranzubleiben, und Fortschritte stellen sich gefühlt vielleicht nur langsam ein. Um langfristig erfolgreich zu sein, sollten Läufer:innen ihren Prozess neu überdenken und sich über gemessene, stetige Fortschritte freuen.

  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    Sieh die Magie, nicht die Meter.

    Der wichtigste Schritt zum Erfolg ist der Glaube an dich selbst. Deine Einstellung zu den Herausforderungen beim Laufen – der Glaube an dich selbst, an deine Entscheidungen und an deine Disziplin – ist der Schlüssel zum Überqueren der Ziellinie.

  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Erhol dich so intensiv, wie du läufst.

    Die meisten Läufer:innen nehmen Erholung nicht wirklich ernst und betrachten sie nicht als Teil ihres Trainings. Doch Ruhepausen ermöglichen es dir, mehr zu leisten, gesund zu bleiben und letztendlich am Wettkampftag schneller und zufriedener zu sein.

Eliuds Signature-Kollektion

Eliud Kipchoge, 20 JAHRE UND KEIN ENDE

Eliuds Signature-Kollektion

20 JAHRE UND KEIN ENDE

Eine Kollektion für Läufer:innen, basierend auf dem Ethos von Eliud Kipchoge.

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  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    Laufen mit Eliud
  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    Breaking2: The Documentary
  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Neue Erfolge

Ursprünglich erschienen: 2. November 2023