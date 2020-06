Wähle die richtige Musik für mehr Power

Wenn du deine Leistung steigern willst, such nach Musik mit der Anzahl von Beats per Minute (BPM), die zu deinem Lauftempo passt.

Wenn du zum Auslaufen oder beim Warm-up ein lockeres Tempo laufen willst, solltest du überwiegend Musik mit weniger als 120 BPM hören, um deinen Puls und dein Tempo nicht hochzutreiben. Anderenfalls pushst du mehr als nötig, rät Dr. Karageorghis.



Studien im Journal of Strength and Conditioning Research ergaben, dass schnelle Musik beim Tempotraining oder an Tagen, an denen du dich selbst wirklich herausfordern willst, für den nötigen Kick sorgen. Such hierfür nach Musik mit mindestens 140 BPM.



Außerdem hat sich gezeigt, dass langsame Musik nach dem Training den Blutdruck und Puls schneller senkt als schnelle oder gar keine Musik, so eine Studie im Indian Journal of Physiology and Pharmacology. Sanfte Musik kann nach einem anstrengenden Training auch deine Stimmung verbessern, wie eine von Dr. Karageorghis in der Zeitschrift Medicine & Science in Sports & Exercise veröffentlichte Studie ergab.



Unser Vorschlag: Stell dir verschiedene Playlists zusammen und probier aus, welche dich am besten motiviert.



Mehr Inspiration

Passende Musikvorschläge findest du in den Nike Playlists auf Spotify und bei Apple Music. Wir haben spezielle Playlists für Long Runs (jetzt reinhören auf Spotify und bei Apple Music) und Speed Runs (jetzt reinhören auf Spotify und bei Apple Music) sowie Playlists, die von Athleten wie Shalane Flanagan und Eliud Kipchoge zusammengestellt wurden.



Du kannst deine eigene Musik auch während der geführten Läufe über die Nike Run Club App hören. Tippe auf dem Hauptbildschirm auf das Musiksymbol und dann wahlweise auf "Apple Music" (Abo erforderlich), "Spotify" (Spotify Premium erforderlich) oder auf eine andere Musikquelle. Die Musik wird leiser, sobald der Laufcoach spricht – du bekommst also immer beides mit.