Air Jordan 15
Erscheinungsjahr
(1999)
Designer
(TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe
(FLINT GREY/WEISS)
Ursprünglicher Preis
(150 $)
Style-Code
(136011-101)
Air Jordan 15
Erscheinungsjahr (1999)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (FLINT GREY/WEISS)
Ursprünglicher Preis (150 $)
Style-Code (136011-101)
Die Erfolgsstory geht weiter
Als sich Michael Jordan erneut vom Profisport zurückzog, gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass sich mit ihm auch die Air Jordan Reihe verabschieden würde. Im Gegenteil: Der Air Jordan 15 setzt Michael Jordans Erbe mit einem Obermaterial aus gewebter Kevlar®-Aramidfaser fort, das vom Kampfjet X-15 inspiriert wurde.
Aus den Archiven
Immer noch geschaffen für großartige Erfolge
Der Jordan 15 war dem bis dato schnellsten bemannten Flugzeug der Welt nachempfunden und erinnerte mit der herausstehenden Schuhzunge unverkennbar an seinen Namensgeber Michael Jordan. Wenn dieser zu einem seiner spektakulären Sprünge an den Korb ansetzte, streckte er nämlich immer seine Zunge heraus, was zu einem seiner Markenzeichen wurde. Er trug den Jordan 15 zwar nicht mehr auf dem Spielfeld, aber zu den Business-Anzügen, in denen er nun als Geschäftsmann auftrat – unkonventionell und sophisticated wie eh und je.