Die besten Nike Steppjacken für Herren
Einkaufs-Guide
Diese isolierenden Steppjacken für Herren sorgen dafür, dass du den ganzen Winter über warm bleibst.
Genau wie Sommer und Shorts gehören auch Winter und Steppjacken zusammen. Egal, ob beim Wandern, beim Einkaufen oder auf dem Weg zur Arbeit bzw. ins Fitnessstudio – mit einer warmen Steppjacke bist du bei niedrigen Temperaturen perfekt gerüstet.
Du fragst dich, welcher Style am besten zu dir passt? Hier haben wir die besten Herren-Steppjacken von Nike für dich zusammengestellt – eingeteilt nach den Aktivitäten, für die sie am besten geeignet sind.
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Die besten Nike Steppjacken für Herren
1. Für Wintersportarten: Nike Storm-FIT-Steppjacken
Wie alle Wintersportler:innen wissen, gibt es nichts Schöneres, als mit den Schneeschuhen, den Skiern oder dem Snowboard den Schnee zu erobern. Damit du deine Abenteuer im Winter auch rundum genießen kannst, brauchst du isolierende, winterfeste Outerwear. Und da kommen Steppjacken mit Nike Storm-FIT-Technologie ins Spiel.
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Nike Storm-FIT-Materialien kombinieren Mikrofaser-Polyester mit Laminat und halten so Wind und Wasser ab. Dadurch bist du mit einer Nike Storm-FIT-Jacke bestens vor Kälte, Regen, Schnee und dergleichen geschützt.
Die Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner PRIMALOFT®-Herrenjacke zum Beispiel ist mit schützender Storm-FIT-Technologie ausgestattet und verfügt gleichzeitig über ein isolierendes PRIMALOFT® Thermoplume-Futter – eine wärmespeichernde Alternative zu Daunen.
2. Für den Alltag: Nike Therma-FIT-Steppjacken
Du bist auf der Suche nach einer Steppjacke, die du überziehen kannst, wenn du Besorgungen machst oder einen Kaffee trinken gehst? Dann sind Nike Steppjacken mit Nike Therma-FIT-Technologie genau das Richtige für dich.
Bei Nike Therma-FIT-Material handelt es sich um doppelt angerautes Mikrofaser-Fleece, das Wärme speichert und so angenehm warm hält. Nike Therma-FIT-Jacken sind aber dennoch leicht und tragen nicht unnötig auf. So bist du optimal vor Kälte geschützt – und das ganz ohne Michelinmännchen-Effekt.
Die Nike Therma-FIT-Steppjacke ist in verschiedenen Modellen erhältlich – da ist für jeden Style etwas dabei. Die gefütterte Nike Sportswear Therma-FIT Authentics Coach-Herrenjacke im Coach-Jacken-Design mit Druckknopfverschlüssen und Kragen passt zum Beispiel perfekt zu einem lässigen Streetwear-Outfit.
Wenn du hingegen eher auf der Suche nach einer klassischen Steppjacke bist, dann ist die gefütterte Nike Sportswear Therma-FIT Windrunner Camo-Herrenjacke mit Kapuze möglicherweise genau dein Style.
3. Für Outdoor-Abenteuer: Nike Therma-FIT ADV-Steppjacken
Steppjacken mit Nike Therma-FIT ADV-Technologie sind perfekt für alle, die gern Trails erobern, Berge erklimmen, im Freien übernachten oder auf Outdoor-Abenteuerreise gehen.
Therma-FIT ADV-Material ist ähnlich wasserabweisend und warm wie Therma-FIT-Material, überzeugt aber mit einer noch fortschrittlicheren Technologie. Nike Fit ADV wurde basierend auf Erkenntnissen von Athlet:innen, sportwissenschaftlichen Untersuchungen, Bodymapping und innovativen Design-Features entwickelt – mit dem Ziel, Bekleidung an bestimmte Anforderungen in Bezug auf Sport, Bewegung und Lifestyle anzupassen.
Läufer:innen zum Beispiel fühlen sich meist in Styles mit einer besonders schmalen Passform am wohlsten. Aus diesem Grund liegt die Nike Therma-FIT ADV Repel Herren-Laufjacke mit Daunenfutter eng am Körper an, ermöglicht aber dennoch Bewegungsfreiheit an den Armen.
Beim Wandern ist dir Bewegungsfreiheit an den Armen vermutlich weniger wichtig. In diesem Fall ist die Nike Therma-FIT ADV ACG "Lunar Lake" Steppjacke die bessere Wahl. Sie verfügt über eine Isolierung, die Wärme speichert, aber Feuchtigkeit entweichen lässt.
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Text: Gabrielle Kassel