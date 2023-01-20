Jetzt die besten Nike Fleece-Shorts kaufen
Einkaufs-Guide
In diesen flexiblen und weichen Shorts hast du es immer absolut bequem.
Fleece-Shorts von Nike sind die optimale Kombination aus Komfort und Vielseitigkeit. Die Nike-Fleece-Materialien sind so bequem und weich, dass du sie auch beim Entspannen zuhause tragen kannst, aber durch ihr Design und ihre Funktionalität sind diese Trainingsshorts auch sehr gut für den Alltag oder Workouts geeignet.
Die Nike Trainingsshorts gibt es in vielen Fleece-Variationen wie Nike Phoenix Fleece, Nike Club Fleece und Nike Tech Fleece. In diesem Guide findest du die richtigen Nike Fleece-Shorts für deinen Style, deine Größe und die Aktivitäten, die dir gefallen.
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Die besten Fleece-Shorts von Nike
1. Nike Tech Fleece Shorts
Nike Tech Fleece ist die beste Wahl, wenn du in Fleece-Shorts trainieren möchtest. Tech Fleece ist ein leichtes und dezentes Fleece-Material, das sehr stylish und angenehm zu tragen ist. Im Gegensatz zu dickerem Fleece-Material mit seinem höheren Gewicht ist Tech Fleece atmungsaktiv und bietet Wärme und Isolierung.
Wie auch Tech Fleece-Trainings- und -Jogginghosen haben die Shorts eine bequeme und weite Passform und praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten. Es gibt sowohl eine Außentasche mit Reißverschluss als auch eine Innentasche für dein Smartphone. Der weiche und elastische Taillenbund hat einen verstellbaren Kordelzug.
Tech Fleece-Shorts gibt es in Herrengrößen und für Jugendliche.
2. Nike Club Fleece-Shorts
Club Fleece ist bei den Nike Fleece-Materialien ein absoluter Bestseller und das aus gutem Grund. Es ist sehr weich und warm und hat eine entspannte und bequeme Passform. Wenn du klassische und zeitlose Shorts suchst, sind diese Trainingsshorts genau richtig für dich.
Nike Club Fleece-Shorts gibt es in verschiedenen Schnitten und Designs, zum Beispiel mit Taschen an den Seiten und der Rückseite, verstellbarem Taillenbund und einzigartigen Farben und Mustern.
3. Nike Phoenix Fleece-Shorts
Unter den drei Varianten von Nike Fleece bietet Nike Phoenix Fleece einen besonders hochwertigen und sportlichen Look. Die Nike Phoenix Fleece-Trainingsshorts für Damen bieten besonders auffällige Details wie verlängerte Bündchen und einen strukturierten Schnitt – also verspielte Varianten der einfachen Trainingsshorts. Das Fleece-Material ist leicht und flauschig und die Styles haben markante Farben und Muster.
Text: Julia Sullivan