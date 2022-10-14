Die beste Kleidung für Skateboarder:innen

Die beste Skateboardkleidung von Nike – jetzt kaufen
Einkaufs-Guide
Kaufe Skateboard-Hosen, Grafik-T-Shirts und gemütliche Hoodies für deinen nächsten Besuch im Skatepark.
Die ideale Kleidung für Skater bietet eine lockere und doch sicher sitzende Passform, die dich bei Ollies, Kickturns und anderen Tricks nicht behindert. Von extrem griffigen Skateboardschuhen bis hin zu gemütlichen Hoodies und Grafik-T-Shirts – hier kannst du die beste Skateboardkleidung von Nike anzeigen.
Skateboardschuhe
Es gibt Nike Skateboardschuhe in drei verschiedenen Knöchelhohen: niedrig, mittel und hoch. Auch wenn es bei der Höhe tendenziell um Stil und Vorlieben hinsichtlich des Tragekomforts geht, so kann ein höherer Knöchel mehr Halt bei Tricks oder explosiven Bewegungen bieten.
Auf folgende Merkmale lohnt es sich zu achten:
- Eine Zehenkappe aus Gummi oder einen Schnürsenkelschutz für Tricks auf Betonoberflächen
- Eine Sohle, die für Traktion und Grip auf dem Board sorgt
- Atmungsaktives, flexibles Material, durch das die Füße garantiert nicht zu nass oder schwitzig werden
Top-Styles:
- Nike SB Zoom Blazer: Dieser Schuh bietet eine weiche Dämpfung und eine flexible Sohle für mehr Gefühl und Kontrolle auf dem Board.
- Nike SB Chron: Skater, die von ihrem Schuh mehr Flexibilität und Atmungsaktivität erwarten, werden dieses Design wahrscheinlich lieben.
Nike SB Force 58: Die Tri-Star-Formen an der Sohle dehnen sich aus und ziehen sich zusammen, um besseren Grip und ein gutes Boardgefühl zu gewährleisten.
Skateboard-Tops und -T-Shirts
Von Hoodies mit Fleecefutter bis hin zu Grafik-T-Shirts und langärmligen Button-Down-Hemden – das richtige Skateboardoberteil sollte sich locker, bequem und gemütlich anfühlen, ohne dich beim Skaten zu behindern.
Auf folgende Merkmale lohnt es sich zu achten:
- Lockere, nicht einschnürende Passform für hohen Tragekomfort
- Atmungsaktives Material, das nicht zu schwer ist
- Designs und Muster passend zu deinem Style
Top-Styles:
- Nike SB Skate T-Shirt: Dieses Skateboard-T-Shirt aus mittelschwerer Baumwolle ist in einer Vielzahl von Mustern, Farben und mit verschiedenen Arten von Nähten erhältlich und somit ein Must-have für deinen Kleiderschrank.
- Nike SB Skateboard-Hoodie: Für coolere Rides oder einfach zum Abhängen ist ein Hoodie oder Pullover mit Kängurutasche und gerippten Bündchen ideal.
Nike SB Skateboard-Oberteile und Skateboard-Flanellhemden: Die durchgehende Knopfleiste vorne und Knöpfe an den Bündchen ermöglichen eine individuelle Passform, während die Brusttaschen für eine sichere Aufbewahrung unterwegs sorgen.
Skateboardjacken
Ähnlich wie Skateboard-Oberteile sollte auch eine Jacke für Skater eine leicht übergroße Passform haben, damit sich die Brust, die Schultern und die Hüfte beim Skaten frei bewegen können.
Auf folgende Merkmale lohnt es sich zu achten:
- Lockere, nicht einschnürende Passform für hohen Tragekomfort
- Wasserabweisende Außenbeschichtung für nasse Rides an Regentagen
- Designs und Muster passend zu deinem Style
Top-Styles:
- Nike SB Skateboardjacke: Die traditionelle Nike Skateboardjacke bietet ein Design mit Reißverschluss, aber ohne Kapuze, das ideal ist, um dich bei kühleren Rides warm zu halten.
- Nike SB Skate-Anorak: Für nasse Rides an Regentagen bietet diese Jacke einen Kordelzug an der Kapuze sowie eine wasserabweisende Außenschicht, die Feuchtigkeit zuverlässig vom Körper fernhält.
Nike SB Varsity-Skateboardjacke: Diese Jacke im Stil einer klassischen Trainingsjacke verfügt über eng anliegende Bündchen und einen dicken, gerippten Kragen, der die Körperwärne an kalten Tagen nicht entweichen lässt.
Skateboardhosen
Ein Skater muss frei sein, um schnelle, dynamische Bewegungen auf dem Board vollziehen zu können. Daher sollten Skateboardhosen nicht einengen und etwas elastisch sein.
Auf folgende Merkmale lohnt es sich zu achten:
- Eine lockere, aber strukturierte Passform
- Taschen für Smartphone, Schlüssel, Portemonnaie und andere wichtige Dinge
- Atmungsaktives Material mit leichtem Stretchanteil
Top-Styles:
- Nike SB Skateboardhosen: Mit einem Klassiker kannst du nichts falsch machen. Diese Hosen bieten Tragekomfort den ganzen Tag über, reißen aber auch nicht, wenn sie beim Üben für einen neuen Trick über den Beton schleifen.
- Nike SB Skateboard-Chinohosen: Diese Art Hose ist elastisch und doch robust genug, um intensiven Skatesessions standzuhalten.
Nike SB Cargohosen: In den sechs Taschen an einfach zu erreichenden Stellen dieser robusten Hose (aus Ripstop-Material) kannst du deine wichtigen Dinge beim Skaten sicher aufbewahren.
Skateboardshorts
An heißen Tagen sorgen die idealen Skateboardshorts für eine gute Belüftung der Beine – und helfen Skatern dennoch dabei, sich bei ihrem Ride sicher zu fühlen.
Auf folgende Merkmale lohnt es sich zu achten:
- Eine lockere, aber strukturierte Passform
- Taschen für Smartphone, Schlüssel, Portemonnaie und andere wichtige Dinge
- Atmungsaktives Material mit leichtem Stretchanteil
Top-Styles:
- Nike SB Skateboardshorts: Diese lockeren und doch sicher sitzenden Skateboardshorts sorgen für Action auf dem Board.
- Nike SB Skateboard-Chinoshorts: Dank des wasserabweisenden Materials trocknen diese Hosen bei besonders schweißtreibenden (oder verregneten) Rides schnell.
Nike SB Skateboard-Cargoshorts: Ähnlich wie die Neuauflage der Hose sind diese Shorts dank ihres Ripstop-Materials besonders robust und mehrere Taschen ermöglichen die sichere Aufbewahrung wichtiger Dinge.
Skateboard-Caps
Die ideale Skateboard-Cap sollte auch bei schwierigen Tricks auf dem Board sicher sitzen, aber dennoch so bequem sein, dass du sie den ganzen Tag über tragen kannst.
Auf folgende Merkmale lohnt es sich zu achten:
- Bequeme, eng anliegende Passform auf dem Kopf
- Einstellbare Verschlüsse hinten oder größerer Kopfumfang für unterschiedlich große Köpfe
- Isolierendes Material für zusätzliche Wärme oder breiter Schirm zum Schutz vor der Sonne
Top-Styles:
- Nike SB Skateboard-Cap: Diese weiche Cap aus elastischem Denim sitzt den ganzen Ride über sicher auf dem Kopf.
- Nike SB Fisherman Skateboard-Beanie: Diese Beanie ist ideal für Rides an kühleren Tagen. Sie bietet einen etwas weiteren Umfang als normale Beanies und passt so auf Köpfe jeder Größe.
Nike Sportswear Classic 99 Trucker Cap: Skater, die die weiche Vorderseite und die perforierten Seiten von Trucker-Caps bevorzugen, werden diese Cap lieben. Dank des einstellbaren Snapback-Verschlusses passt sie auf eine Vielzahl verschieden großer Köpfe.
Text: Julia Sullivan