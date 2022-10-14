Die beste Kleidung für Skateboarder:innen

Es gibt Nike Skateboardschuhe in drei verschiedenen Knöchelhohen: niedrig, mittel und hoch. Auch wenn es bei der Höhe tendenziell um Stil und Vorlieben hinsichtlich des Tragekomforts geht, so kann ein höherer Knöchel mehr Halt bei Tricks oder explosiven Bewegungen bieten.

Auf folgende Merkmale lohnt es sich zu achten:

Eine Zehenkappe aus Gummi oder einen Schnürsenkelschutz für Tricks auf Betonoberflächen

Eine Sohle, die für Traktion und Grip auf dem Board sorgt

Atmungsaktives, flexibles Material, durch das die Füße garantiert nicht zu nass oder schwitzig werden

Top-Styles:

Nike SB Zoom Blazer: Dieser Schuh bietet eine weiche Dämpfung und eine flexible Sohle für mehr Gefühl und Kontrolle auf dem Board.

Dieser Schuh bietet eine weiche Dämpfung und eine flexible Sohle für mehr Gefühl und Kontrolle auf dem Board. Nike SB Chron: Skater, die von ihrem Schuh mehr Flexibilität und Atmungsaktivität erwarten, werden dieses Design wahrscheinlich lieben.

Nike SB Force 58: Die Tri-Star-Formen an der Sohle dehnen sich aus und ziehen sich zusammen, um besseren Grip und ein gutes Boardgefühl zu gewährleisten.