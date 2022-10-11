Die beste Golfkleidung von Nike für Kinder
Einkaufs-Guide
Mit dieser Golfkleidung von Nike sind deine Kinder angemessen für einen Tag auf dem Grün gekleidet.
Kinder, die dem Minigolf entwachsen sind und zur Driving Range oder dem Golfplatz wechseln möchten, brauchen die richtige Ausrüstung. Viele (wenn auch nicht alle) Golfplätze haben einen Dresscode, der besagt, dass ein Shirt mit Kragen und eine Golfhose oder ein Rock zu tragen sind. Bevor dein Kind das Eisen schwingt, vergewisser dich, ob dein Golfplatz einen bestimmten Dresscode vorschreibt.
Die beste Golfkleidung von Nike für Kinder entspricht dem Dresscode der meisten Golfplätze. Auf Komfort und Unterstützung wird dabei aber nicht verzichtet. Schau dir diese sechs Nike Golf-Essentials für Kinder an – sie könnten eine noch größere Motivation für junge Spieler:innen sein.
(Verwandter Artikel: Die Top 10 der Nike Golf-Essentials für Einsteiger:innen)
Die beste Golfkleidung von Nike für Kinder
1.Nike Golf Oberteile und T-Shirts
Nike bietet von nachhaltigen Poloshirts aus 100 % recyceltem Polyester bis hin zu Langarmshirts eine breite Auswahl, damit Kinder bequeme Kleidung für den Tag auf dem Kurs haben.
Klassische Nike Golfshirts für Kinder sind aus leichten, atmungsaktiven Nike Dri-FIT-Materialien, die Feuchtigkeit von der Haut ableiten. Elastische Materialien tragen dazu bei, dass sich Kinder in dieser Bekleidung problemlos beim Golfen bewegen können.
Tipp: Es wird empfohlen, dass Golfspieler:innen das Shirt in die Golfhose, die Shorts oder den Rock stecken.
2.Nike Golf-Unterteile
Nike Golf-Unterteile für Kinder entsprechen dem Standard-Dresscode auf Golfplätzen. Gleichzeitig bieten sie funktionalen Komfort für die Ansprüche des Spiels.
Beispielsweise verfügt der Nike Club Rock über Innenshorts mit flachen Nähten, die sich weich auf der Haut anfühlen, und sie rutschen nicht nach oben, da sie vorne keine Naht haben. Es gibt auch eine dezente Tasche auf einer Seite der Innenshorts. Das leichte, luftige Material sorgt für Bewegungsfreiheit und die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß ab.
Kinder, die Hosen bevorzugen, können sich für eine Hose oder knielange Golfshorts entscheiden, die aus schweißableitenden Funktionsmaterialien bestehen.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Golfhosen für jedes Wetter)
3.Nike Golfgürtel
Ein Gürtel kann das Golfoutfit eines Kindes dank Style und Funktion abrunden. Der Nike Essentials-Golfgürtel für Kinder ist elastisch und bietet Wende-Designs, damit Kinder ihren Look variieren können. Möchtest du einen traditionelleren Look, entscheid dich für einen wendbaren Golfgürtel mit einer angerauten Gunmetal-Schnalle.
4.Nike Golfhandschuhe
Ein hochwertiger Golfhandschuh kann für mehr Grip und Schutz sorgen, was sich positiv auf ihr Spiel auswirkt. Nike Golfhandschuhe verfügen über Leder auf der Handfläche und Perforationen auf der Rückseite. So sind sie flexibel, haltbar und gut belüftet.
(Verwandter Artikel: Solltest du Golfhandschuhe tragen?)
5.Nike Golfcaps
Ein Cap mit Sonnenschutz ist ein Klassiker für jedes Golf-Outfit. Nike Golfcaps bieten Features wie gestickte Ösen für Belüftung und schweißableitendes Polyestermaterial, damit Kids den ganzen Tag über ein kühles und trockenes Tragegefühl haben. Und sie sind anpassbar. So hast du jahrelang etwas von ihnen.
6.Nike Golfschuhe
Beim Golfen legst du ziemliche Strecken zurück. Besonders, wenn du keinen Golfcart verwendest. Wenn du Golfschuhe für Kinder kaufst, solltest du auf Features wie weiche, leichte Dämpfung, atmungsaktives Obermaterial, Traktion unter dem Fuß und einfaches An- und Ausziehen mithilfe von Elementen wie Zuglaschen achten.
Die Nike Roshe G Jr.-Golfschuhe für Kinder haben einen einfachen, modernen Look und bieten griffige Traktion auf der Außensohle. Die leichte Mittelsohle bietet Dämpfung für ganztägigen Tragekomfort und das Mesh-Obermaterial ist atmungsaktiv und schützt den Fuß. Auf der Zunge findest du einen elastischen Einsatz, damit kein Schmutz beim Begehen des Kurses in den Schuh gelangt. Diesen Golfschuh gibt es in den Größen 32 bis 40.
Text: Hannah Singleton