Die beste Cargohose und Shorts von Nike

Die besten Cargohosen und -shorts von Nike
Einkaufs-Guide
Für welchen Look auch immer du dich entscheidest, diese funktionale Hose passt zu vielen Anforderungen und Outfits.
Ob Tageswanderung oder lässiger Spaziergang am Meer – Cargohosen sind eine praktische Wahl für viele Outdoor-Aktivitäten. Schließlich waren sie ursprünglich als Arbeitskleidung für das Militär gedacht (man denke nur an Khakihosen mit Tarnmuster).
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Cargohosen sind in den letzten Jahren zu einem Streetwear-Favoriten geworden. Heutzutage werden die Hosen aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, nicht nur aus dem typischen strapazierfähigen Baumwollstoff. Sie sind auch in anderen Farben als einfach nur Khaki oder Armeegrün erhältlich und werden oft mit eleganten High Heels, Sneakern und Combat Boots kombiniert.
Hier sind einige der besten Cargohosen und -shorts von Nike, die sowohl praktisch als auch trendig sind.
Die taktisch-praktische Cargohose
Wenn du vor allem Wert auf Funktionalität legst, ist die Nike All Conditions Gear (ACG)-Kollektion genau richtig für dich. Sie wurde entwickelt, um dich bei Outdoor-Abenteuern wie Wandern, Radfahren und Klettern zu unterstützen.
Die Nike ACG Smith Summit Cargohose für Herren zeichnet sich zum Beispiel durch das robuste wasserabweisende Material und die wanderfreundlichen Eigenschaften aus. Dazu gehören ein integrierter Karabiner für Schlüssel oder Sicherheitsgegenstände und natürlich Cargotaschen für wichtige Gegenstände (wie Wandersnacks). Dank der Reißverschlüsse kannst du die Hose außerdem schnell in Cargoshorts verwandeln, wenn es dir zu warm wird.
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Die besten Streetwear-Cargohosen
Die besten Streetwear-Cargohosen für Damen findest du in der Nike Sportswear Essential-Kollektion. Die Artikel der Nike Sportswear Cargo-Kollektion werden aus ausgewählten Materialien hergestellt, darunter Fleece und einem Ripstop-Gewebe aus einer Baumwollmischung. "Ripstop" ist eine Faserwebtechnik, die das Material reißfester macht.
Unsere leichten, gewebten Cargohosen mit hohem Bund sind aus Ripstop gefertigt und sehen wie klassische Cargohosen aus. Jedoch verleihen die weiten Hosenbeine und der verstellbare Bund dieser Hose (und auch anderen Styles aus der Sportswear-Kollektion) einen coolen Touch.
Durch den hohen Bund – und den elastischen Kordelzug – passt die Hose perfekt zu Crop Tops. Für einen eleganten, sportlichen und einfarbigen Look kannst du sie mit einem Bodysuit der gleichen Farbe und klassischen Sportsandalen kombinieren. Für einen lässigeren, verspielten Vibe kannst du ein helles Oversize-Oberteil mit Rundhalsausschnitt und einen Bucket Hat wählen.
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Die Cargohose zum Chillen
Wenn du den Look einer Cargohose magst, aber den Komfort einer Trainingshose nicht missen möchtest, bieten die Nike Sportswear Club Fleece-Cargohosen (oder -shorts) das Beste aus beiden Welten. Statt Ripstop wird hier ein weicher Stoff und ein elastischer Bund verwendet. Die Hose ist so bequem wie deine Lieblings-Trainingshose aus Fleece und bietet außerdem seitliche Cargotaschen, in die alle wichtigen Dinge passen: Schlüssel, Handy und Geldbörse. Kombinier sie mit einem passenden Rundhalsoberteil aus Fleece und trag sie vor und nach dem Fitnessstudio, bei lässigen Spaziergängen, am Flughafen oder beim Chillen.
Manche Cargohosen in dieser Kollektion sind Jogginghosen und können, wenn du sie mit dem richtigen Oberteil oder Pullover kombinierst, ein starkes Outfit abrunden. Bequem und stylish schließen einander nicht aus. Die elastischen Bündchen dieser Hose geben dir außerdem die Möglichkeit, deine Schuhe zu zeigen. Für einen lässigen, aber dennoch schicken Touch zum Chillen mit deinen Freund:innen kannst du ein Paar Nike Blazers dazu tragen.
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Wie wär's mit Cargoshorts?
Cargoshorts eignen sich perfekt für den Sommer und sind mit ihren großen Taschen genauso praktisch wie die Variante mit langem Bein. Wenn du auf den Komfort und praktischen Stil der Cargohose an warmen Tagen nicht verzichten möchtest, wirf doch mal einen Blick auf die Nike Sportswear Club Cargoshorts für Herren. Sie sind aus dem gleichen weichen Fleece gefertigt wie die Hose. Neben klassischen Farben wie Schwarz und Grau sind diese Shorts auch in leuchtenden, auffälligen Farbtönen erhältlich, die zusammen mit einem klassischen Sneaker wie dem Air Max einen coolen Look ergeben.
Für einen Tag im Büro – oder beim Brunch – bieten sich die gewebten Nike Life P44 Cargoshorts für Herren an. Der Military-Style aus robustem, aber atmungsaktivem Baumwollgewebe sorgt an warmen Tagen für kühlen Tragekomfort. Vervollständige den Utility-Look mit weiteren Kleidungsstücken, z. B. einem passenden kurzärmligen Button-down-Hemd, einer Pullover-Feldjacke oder einem Chore-Mantel.
Text von Kylie Gilbert