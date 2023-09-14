Nike präsentiert den ersten in Zusammenarbeit mit Devin Booker entwickelten Schuh, den Nike Book 1.

Laut einer Pressemitteilung, die Nike zu Beginn des Designprozesses für den Nike Book 1 veröffentlichte, wählte Booker zunächst einige Silhouetten aus, die er besonders mag. Dazu gehörten der Air Force 1, der Blazer und der AJ1. Booker, der nicht nur auf dem Court mit kreativen Ideen punktet, ließ sich für seinen Schuh auch von ungewöhnlichen Aspekten inspirieren, allen voran von seinem restaurierten Oldtimer, einem 1972er Chevy Blazer K5, den er liebevoll "Uncle Larry" nennt.

Auf dieser Grundlage entstand allmählich eine Vision für den Schuh: Ziel war ein echter Sportschuh, der den Spielstil von Booker und seine Liebe zu klassischen Designs reflektieren soll. Das Ergebnis? Besondere Eigenschaften des Nike Book 1 sind laut der erwähnten Pressemitteilung seitliche Stabilität, Dämpfung und Reaktionsfreudigkeit. Die Nike Designteams verwendeten für die Mittelsohle Cushlon 2.0-Schaumstoff, "versteiften die Seiten mit TPU für mehr Halt und integrierten ein Nike Zoom-Element im Fersenbereich", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Ähnlich wie bei seinem geliebten Chevy geht es Booker bei seinem Schuh darum, Ästhetik und Funktionalität miteinander zu verschmelzen. Robustes Canvas-Material und Twill machen den Schuh besonders strapazierfähig. Ein weicher Wildlederkragen und Leder über dem Vorfußbereich runden den Schuh ab.

Der Nike Book 1 wird ab Frühjahr 2024 in zwei Signature-Colorways erhältlich sein.