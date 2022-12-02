5 Möglichkeiten zum Stylen eine Nike Crop Tops
Stylingtipps
Zum Entspannen zu Hause oder für das Workout: Es gibt viele Möglichkeiten, ein Crop Top zu stylen.
Crop Tops sind unglaublich vielseitig. Die kürzere Form endet normalerweise über dem Bauchnabel und ist aus dem einfachen Grund immer beliebter geworden, weil es viele Möglichkeiten und Gelegenheiten gibt, sie zu tragen.
Das Crop Top sieht oft schicker aus als T-Shirts oder Sport-BHs, ist aber durch sein weiches Baumwoll- und Stretch-Material auch sehr bequem. In den letzten paar Jahren hat sich der hohe Taillenbund immer mehr durchgesetzt und dadurch ist das Crop Top zu einem wichtigen Bestandteil von Outfits nicht nur für das Fitnessstudio, sondern auch für den Job geworden. Du kannst es beim Sport mit elastischen Lauftights oder Bike Shorts kombinieren und bei anderen Aktivitäten Jeans oder Stoffhosen dazu tragen.
Crop Tops gibt es in vielen Designs. Je nachdem, was du vorhast und wo du es tragen möchtest, hast du für dein Crop Top wahrscheinlich unterschiedliche Styling-Vorstellungen – ob weit und bequem oder eng und körperbetont. Hier findest du fünf verschiedene Arten von Crop Tops als Inspiration für deinen Style, wenn du ein neues Teil für deine Sammlung möchtest oder nach deinem ersten suchst.
1. Kombinier ein Crop Top mit Rollkragen zu Shorts mit hohem Bund
Bild: Porsha Ellis
Es kommt einem nicht als Erstes in den Sinn, ein Crop Top mit hohem Kragen zu tragen, aber es hat durchaus seinen Reiz, ein bisschen mit den Proportionen zu spielen. Wenn du dich für ein Crop Top mit Rollkragen entscheidest, kombinierst du schick mit sportlich und dein Outfit passt perfekt zu Shorts mit hohem Bund. Bei diesem einfarbigen Look wird der Blick auf die Details gelenkt: den Reißverschluss und die kontrastierende Paspelierung. Dazu passen auffällige Sneaker wie der VaporMax. Durch den Reißverschluss lässt sich das Crop Top nicht nur leicht an- und ausziehen, sondern es bedeutet auch, dass du etwas mehr Hals zeigen kannst, wenn du das möchtest.
2. Kombinier ein eng sitzendes Crop Top mit einer weiten Jogginghose
Bild: Nia Symone
An manchen Tagen möchtest du es dir vielleicht einfach bequem machen und in weichen Jogginghosen aus Baumwolle zu Hause entspannen. An solchen Ruhetagen wirkt der Look mit kombinierbaren neutralen Farbtönen hochwertig und modern und du brauchst nicht lange, um den Style zusammenzustellen. Ein Top mit etwas Stretch schafft einen Ausgleich zu der weiten Passform der Jogginghosen, ist aber trotzdem bequem genug für die Couch oder leichtere Aufgaben im Haus. Ein Crop Top mit körpernaher Passform ist nicht nur bequem, sondern auch stylish.
Wenn du dich zum Brunch mit Freund:innen treffen willst oder nur schnell etwas zu erledigen hat, kannst du dein Outfit mit weißen Nike Blazer Schuhen, einer praktischen Tragetasche und auffälligem Schmuck ohne großen Aufwand aufwerten.
3. Crop Top im Oversize-Look mit Leggings kombinieren
Bild: Dhyani Bella
Beim Spielen mit Proportionen und Passformen liegst du beim Styling immer richtig, wenn du etwas Weites mit einem körperbetonten Teil kombinierst.
Leggings sind ein Must-have für das Fitnessstudio, aber wenn du sie nicht nur beim Sport tragen willst, kannst du sie mit einem lockeren Crop Top kombinieren. Und fertig ist der lässige Street-Style. Durch den kürzeren Saum unterscheiden sie sich von deinen relaxten Gym-T-Shirts und du zeigst etwas Haut, während die Taille abgedeckt ist. Wenn du sonst eher keine Crop Tops trägst, ist das hier ein guter Einstieg, damit du auf den Geschmack kommst.
Wenn das Outfit lockerer sein soll, kombiniere es mit zweifarbigen Sneakern und einer Tragetasche, das du beim Brunch und bei alltäglichen Besorgungen tragen kannst.
4. Wrap Crop Top und Bike Shorts mit hohem Bund
Bild: Porsha Ellis
Auch wenn du Crop Tops nur mit sportlichen Looks tragen möchtest, kann du deinen Style mit einem Teil sehr individuell gestalten, zum Beispiel mit einem auffälligen Wrap-Detail im mittleren Brustbereich.
Die farbenfrohe Kombination mit Bike Shorts in der gleichen Farbgruppe (und dazu passende Schuhe) runden den Look ab. Wenn du zu dieser bunten Kombination noch etwas mehr tragen möchtest, zieh doch einfach ein Oversize-Hemd darüber an. Dadurch wirkt dein Outfit etwas eleganter aber durch den leichten Stoff wird auch deine Haut geschützt.
5. Yoga Crop Top und Leggings
Bild: Naomi Hutchinson
Mit einer Kombination von Crop Top und passenden Leggings bist du optimal vorbereitet für Dehnungen und alle möglichen Bewegungen. Bei leichten Workouts wie Yoga kannst du ein Crop Top auch separat (mit Leggings oder Shorts) oder unter einer Jacke oder einem Langarmshirt tragen, wenn du dich aufwärmst. Mit seinen zwei abgestimmten Farben und kontrastierenden Nähten ist dieses Outfit bei Workouts ein echter Hingucker und du kannst es auch außerhalb des Sports tragen.
Text: Aemilia Madden