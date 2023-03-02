Darum solltest du laut Trainer:innen die Bird-Dog-Übung in deine Workout-Routine aufnehmen

Von den Übungen zur Stärkung der Core-Muskulatur hat der Bird Dog besonders viele Vorteile. Denn die Stabilisierung, die für die Bewegung erforderlich ist, beansprucht die Muskeln im Rumpf.

"Dies ist eine sehr einfache, aber effektive Übung für die Core-Stabilität", sagt Bill Kelley, Physiotherapeut und Kraft- und Konditionstrainer. "Mit der Bird Dog-Übung werden die Muskelgruppen vieler Körperregionen trainiert – zum Beispiel Oberschenkel, Gesäß, Bauch, Hüfte, Rücken und hintere Schultern. Zusammen wird dadurch die Core-Muskulatur gestärkt, die in vielen Situationen beim Sport und im Alltag sehr wichtig ist."

"Insgesamt sollte die Position des Körpers ähnlich sein wie die eines Jagdhunds, der eine Pfote nach einem Vogel ausstreckt", sagt Rocky Snyder, Kraft- und Konditionstrainer sowie Autor des Krafttrainingsratgebers "Return to Center".

Bird Dogs können in einer Bewegung mit einer bestimmten Anzahl an Wiederholungen auf beiden Seiten oder über eine bestimmte Zeit auf jeder Seite gemacht werden, was ungefähr mit dem Halten einer Plank-Pose zum Trainieren deiner Core-Muskulatur vergleichbar ist.