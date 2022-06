Die besten Nike Marathonschuhe für Damen und Herren

Als der zweimalige olympische Goldmedaillengewinner Eliud Kipchoge 2019 einen Marathon in 1:59:40 lief und somit unter der magischen Zwei-Stunden-Marke blieb, gelang ihm dieses Kunststück in einem Prototypen des Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Nun ist dieser Schuh der beste Marathonschuh von Nike. Mit seiner Sohle aus reaktionsfreudigem Nike ZoomX-Schaumstoff bietet dieser Schuh optimale Energierückgabe und Stoßabsorption bei jedem Schritt.

Zwei dünne sichtbare Zoom Air-Elemente bieten die höchste Energierückgabe unter allen Laufschuhen von Nike. Die Karbonfaserplatte in der Schuhsohle erhöht die Steifheit im Vorfuß, was für noch mehr Vortrieb beim Abstoßen sorgt. Das Obermaterial besteht aus AtomKnit, der aktuellsten Version des Nike FlyKnit-Materials. Dieses leichte Material wird gedämpft und gedehnt, und sorgt so für eine konturierte Passform und maximale Atmungsaktivität. Klicke hier, um einen Blick hinter das Design des Nike Air Zoom Alphafly Next% zu werfen.