Air Jordan Kollektion
Air Jordan 11
Erscheinungsjahr (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WEISS/SCHWARZ – DARK CONCORD)
Originalpreis (125 $)
Stylecode (130245-101)
Air Jordan 11
Erscheinungsjahr (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WEISS/SCHWARZ – DARK CONCORD)
Originalpreis (125 $)
Stylecode (130245-101)
Michael Jordan gibt nicht auf
Nach seiner Rückkehr auf das Spielfeld hatte Michael Jordan nur ein Ziel: In seiner ersten Saison nach zwei Jahren Pause wollte er die Meisterschaft erneut gewinnen, komme, was wolle. Mit einer der beeindruckendsten Leistungen in der Basketballgeschichte sicherte sich Jordan erneut den Titel als MVP und All-Star MVP und gewann seinen vierten Meisterschaftsring. Und damit zeigte er allen, was echte Dominanz heißt.
Aus den Archiven
Eine Legende sucht ihresgleichen
Mit seiner einzigartigen Aerodynamik und dem eleganten Lackleder wurde der Air Jordan 11 zu einem der begehrtesten Sneaker aller Zeiten, und das sogar noch, bevor er im Animationsfilm Space Jam die Leinwand eroberte. Der AJ 11 wurde quasi über Nacht zum Liebling der bei Basketballspieler:innen und ist mit seiner Mischung aus Eleganz und Ausdruck bis heute unübertroffen.