Nach seiner Rückkehr auf das Spielfeld hatte Michael Jordan nur ein Ziel: In seiner ersten Saison nach zwei Jahren Pause wollte er die Meisterschaft erneut gewinnen, komme, was wolle. Mit einer der beeindruckendsten Leistungen in der Basketballgeschichte sicherte sich Jordan erneut den Titel als MVP und All-Star MVP und gewann seinen vierten Meisterschaftsring. Und damit zeigte er allen, was echte Dominanz heißt.