Women's Euro 2022: Never Settle, Never Done

Al jaren heeft men het over de geschiedenis en de groei van het vrouwenvoetbal, maar nu de sport deze zomer volop in de spotlights staat, is het tijd om het enorme zelfvertrouwen en de vaardigheden te vieren van de vrouwen van vandaag en de meiden die de lat in de toekomst nog hoger gaan leggen.

In onze nieuwste film zie je de snelheid, technische skills en kwaliteit van het vrouwenvoetbal, die nog nooit zo hoog was als nu. Valentin Petit was verantwoordelijk voor de regie en onder andere aanvoerder van de Lionesses Leah Williamson, Française Marie-Antoinette Katoto, Barcelona-speler Alexia Putellas, de Noorse Ada Hegerberg, evenals Magda Eriksson en Pernille Harder van Chelsea, plus freestylesuperster Rocky Hehakaija en meiden van plaatselijke teams uit heel Europa maken hun opwachting.

Op de vraag wat deze film en de sport voor haar betekenen, zegt Rocky het volgende:

"Onderdeel uitmaken van dit project betekent echt alles voor me en is een droom die is uitgekomen. Ik ben opgegroeid met de beroemde Nike spotjes en deed ze buiten na met vrienden. Nike laat de hele wereld zien dat je absoluut niet meer om het vrouwenvoetbal heen kunt. Het is een blijvertje."