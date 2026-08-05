Wat te kopen voor je studententijd: de Nike shopgids

De start van je studentenleven is een grote stap, maar je hele leven in een paar koffers (en een piepkleine studentenkast) proppen, is een uitdaging op zich.

Het geheim is om kleding mee te nemen die je de hele dag kunt dragen. Van een college om 8 uur 's ochtends tot een late studiesessie, met tussendoor work-outs en een lunch met vrienden.

In deze gids ontdek je de onmisbare Nike essentials voor je studentenkamer: stijlvolle kleding en schoenen, en een rugzak met ruimte voor alles wat je nodig hebt.